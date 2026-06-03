IMF hỗ trợ một số nước chịu ảnh hưởng của xung đột Trung Đông

Hoạt động tại Eo biển Hormuz đang bị gián đoạn (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Theo người phát ngôn của IMF Julie Kozack, tổ chức này dự kiến đề xuất giải ngân sớm 200 triệu USD cho Ethiopia, tăng 20% quy mô chương trình hỗ trợ trị giá 172 triệu USD cho Gambia. Burkina Faso sẽ nhận thêm 51 triệu USD để giảm áp lực cán cân thanh toán do giá phân bón nhập khẩu tăng cao. Ngoài ra, tổ chức này đang thúc đẩy đàm phán với Malawi về một chương trình hỗ trợ tài chính mới.

IMF dự báo Iraq sẽ là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ tình trạng bất ổn tại Trung Đông trong năm 2026, với những tác động tiêu cực đối với tỷ lệ lạm phát, ngân sách nhà nước và triển vọng tăng trưởng kinh tế. IMF khẳng định, các diễn biến tại Eo biển Hormuz và bất ổn an ninh tại Trung Đông là những yếu tố có thể tiếp tục chi phối triển vọng kinh tế của Iraq trong thời gian tới.

http://nhandan.vn/imf-ho-tro-mot-so-nuoc-chiu-anh-huong-cua-xung-dot-trung-dong-post967380.html?gidzl=nPvvCkWbFKx7Wt0ovpixISY6SZF-EMnFqOaaFArZEHNHYdPj_pfkGjI4TZ6eQ6jDqeLqPsKOY7nBx2KmJ0