Khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp khát vọng vươn lên

Du khách thưởng lãm khung cảnh công trình "Cầu Vàng" rợp bóng cờ đỏ sao vàng. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Từ thành phố Hà Nội, Hải Phòng đến Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, và Thành phố Hồ Chí Minh, không khí lễ hội diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình ý nghĩa, vừa tri ân lịch sử, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, vừa lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo động lực xây dựng đất nước phát triển.

Những ngày cuối tháng 4, Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày đất nước thống nhất, thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài. Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm đến tiêu biểu trong dịp này. Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến viếng Lăng Bác sẽ tăng đột biến. Để phục vụ nhân dân, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Ban Quản lý Lăng chuẩn bị hàng chục nghìn suất quà miễn phí, góp phần bảo đảm điều kiện thuận lợi, chu đáo cho đồng bào và du khách vào Lăng viếng Bác.

Trong dịp này, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan với chương trình “Ký ức Tháng Tư-Khát vọng hòa bình”, gồm nhiều hoạt động trải nghiệm như giới thiệu tư liệu về Đại thắng mùa Xuân 1975, tìm hiểu lịch sử qua các thử thách tương tác, khám phá hiện vật và chia sẻ thông điệp về hòa bình. Chương trình góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị lịch sử tới công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Cùng với đó, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm giàu ý nghĩa lịch sử. Tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, triển lãm ảnh tư liệu “Âm vang ngày mới” giới thiệu hơn 70 bức ảnh quý, tái hiện sinh động chặng đường từ Đại thắng mùa Xuân 1975 đến những năm đầu xây dựng đất nước trong hòa bình. Đặc biệt, nội dung “Non sông thống nhất” giúp công chúng cảm nhận sâu sắc không khí hào hùng của ngày toàn thắng, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tri ân những hy sinh to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Tính (phố Ngọc Thụy, Hà Nội) cho biết: “Mỗi khi nhìn lại những hình ảnh về đất nước trong những ngày đầu sum họp một nhà, tôi lại hết sức xúc động. Bởi lẽ, phải trải qua biết bao đau thương, hy sinh xương máu chúng ta mới có được niềm hạnh phúc lớn lao đến thế”.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày hội “Non sông thống nhất” được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong phú, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Điểm nhấn là Giải Việt dã truyền thống 30/4, các chương trình nghệ thuật đặc sắc và hoạt động bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm, phục vụ người dân và du khách. Cùng với đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức rộng khắp tại cơ sở; nhiều sân khấu sáng đèn với các vở diễn mới, phục vụ miễn phí khán giả.

Đồng thời Thành Đoàn và Liên đoàn Lao động thành phố triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tại trường học, khu lưu trú công nhân, gắn với Tháng Công nhân 2026, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khơi dậy khí thế thi đua lao động, sản xuất trong toàn xã hội. Đáng chú ý, thành phố tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật với ba điểm bắn pháo hoa tầm cao và bốn điểm tầm thấp. Để phục vụ người dân ở xa khu vực trung tâm, thành phố tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại phường, xã, từ ngày 26/4 đến 1/5, đồng thời thực hiện chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố.

Tại Hải Phòng, chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước được tổ chức phong phú, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” diễn ra tối 30/4 tại Quảng trường Nhà hát thành phố, được dàn dựng công phu với ba chương: “Vùng đất địa linh”, “Ngày hội thống nhất non sông” và “Rạng rỡ Hải Phòng”. Cùng với đó, triển lãm ảnh, tư liệu chủ đề “Việt Nam-Bản hùng ca chiến thắng” giới thiệu hàng trăm hình ảnh, tư liệu quý về Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975 và thành tựu đổi mới của đất nước, thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Đỗ Thanh Bình, cùng với tuyên truyền, cổ động trực quan, dịp này, thành phố chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, coi đây là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp lịch sử sống động hơn, gần gũi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ; không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử mà còn góp phần chuyển tải những thông điệp sâu sắc về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển.

Những ngày cuối tháng 4, thành phố Huế rực rỡ cờ hoa, băng-rôn, biểu ngữ chào mừng Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, tạo nên không khí phấn khởi, sôi động trên khắp các tuyến phố. Người dân đồng loạt chỉnh trang đô thị, treo cờ Tổ quốc, trong khi lượng du khách tăng cao, mang đến diện mạo nhộn nhịp cho đô thị di sản trong dịp nghỉ lễ. Để chuẩn bị tốt cho kỳ nghỉ, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã chủ động rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức các hoạt động du lịch, dịch vụ trên cơ sở kinh nghiệm từ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, thời điểm địa phương đón gần 395 nghìn lượt khách...

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, sự chuẩn bị chu đáo này đã góp phần khẳng định hình ảnh Huế là điểm đến an toàn, hấp dẫn, giàu bản sắc trong dịp lễ lớn của đất nước. Dịp nghỉ lễ năm nay, Huế dự kiến đón khoảng 610 nghìn lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp nối không khí sôi động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Nhiều tuyến phố trung tâm được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng-rôn; các bãi biển, điểm du lịch được chỉnh trang khang trang, tạo diện mạo tươi mới, hấp dẫn, góp phần mang đến không gian lễ hội sôi động và trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Anh Phan Trung Nghĩa cùng con trai bồi hồi chụp những tấm ảnh dưới con đường Bạch Đằng rợp cờ hoa cho biết: “Là một người con của Đà Nẵng, đây cũng là dịp để nhìn lại, cảm nhận quê hương mình đã đổi thay như thế nào, mỗi năm Đà Nẵng lại hiện đại hơn, giàu đẹp hơn, được người dân từ khắp mọi nơi yêu mến hơn. Qua đó cũng thấy được giá trị thiêng liêng của hòa bình, của thống nhất dân tộc”.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp lễ, thành phố tổ chức 43 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại nhiều không gian du lịch, di sản góp phần tạo không khí sôi động, đa dạng sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Tán Văn Vương cho biết: Từ ngày 25/4 đến 3/5, tổng số lượt du khách đến Đà Nẵng ước tính sẽ tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố bố trí các lực lượng chức năng trực chốt tại các điểm nóng, điều tiết giao thông, bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn dịp lễ, sẵn sàng chào đón du khách, cũng như giữ hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến thân thiện, góp phần mở ra một mùa hè - mùa du lịch thắng lợi, an toàn và rực rỡ.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức trên khắp cả nước trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước không chỉ góp phần tri ân lịch sử, giáo dục truyền thống mà còn tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến. Đó chính là nguồn sức mạnh tinh thần quan trọng để toàn dân tộc vững tin bước vào chặng đường phát triển mới.

Những ngày này, thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Điểm nhấn là Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 với hơn 300 gian hàng, góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống. Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, sau 51 năm xây dựng và phát triển, Cần Thơ từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Bên cạnh các hoạt động chính trị, chương trình nghệ thuật “Âm vang khúc hát tự hào” tại Công viên Xà No đã tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động những trang sử hào hùng, nhất là Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

https://nhandan.vn/khoi-day-niem-tu-hao-boi-dap-khat-vong-vuon-len-post959333.html