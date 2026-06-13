Gần 100 kình ngư xuất sắc tham gia giải bơi Đại hội Thể dục thể thao thành phố

Gần 100 vận động viên xuất sắc đến từ 13 đơn vị, địa phương tham gia lễ khai mạc

Giải quy tụ gần 100 vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất đến từ 13 đơn vị, địa phương, gồm: Đại học Huế, các phường Thuận Hóa, Phú Xuân, Thanh Thủy, An Cựu, Thuận An, Hương Trà, Phú Bài, các xã Long Quảng, Phú Lộc, Nam Đông, Vinh Lộc và Khe Tre.

Diễn ra đến ngày 14/6, tại giải, VĐV tranh tài các nội dung: 50m tự do nam, nữ; 100m tự do nam, nữ; 50m ngửa nam, nữ; 100m ngửa nam, nữ; 50m bướm nam, nữ; 100m bướm nam, nữ; 200m tự do nam, nữ; 50m ếch nam, nữ; 100m ếch nam, nữ; 200m hỗn hợp nam, nữ; tiếp sức 4x50m tự do nam, nữ; tiếp sức 4x50m tự do nam nữ phối hợp; tiếp sức 4x50m hỗn hợp nam nữ phối hợp.

“Bơi là một trong những bộ môn trọng điểm, nhận được nhiều quan tâm của các đơn vị và cả cộng đồng. Với đặc thù địa lý của thành phố Huế, việc phát triển phong trào bơi lội không chỉ dừng lại ở ý nghĩa nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn trang bị kỹ năng sinh tồn, phòng, chống tai nạn đuối nước”, ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao nhấn mạnh.

ĐH TDTT thành phố Huế lần X - 2026 đã tổ chức thi đấu 15/18 môn, gồm: Đua ghe, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, Karate, Taekwondo, Vovinam, cờ vua, cờ tướng, Billiards, bi sắt, việt dã và bơi lội.

Các môn chưa thi đấu, gồm: Bóng đá, điền kinh và vật, trong đó, điền kinh và bóng đá sẽ hoàn tất trước tháng 9. Sau khi diễn ra Lễ khai mạc ĐH TDTT thành phố Huế (dự kiến vào 20/9), Đại hội sẽ tổ chức môn thi đấu cuối cùng là vật.