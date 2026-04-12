Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam gióng trống khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc-Quảng Ninh 2026

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố cùng đông đảo những người làm báo phát thanh trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng, phát thanh không chỉ là “nghe” mà còn là trải nghiệm, không chỉ là “truyền tải thông tin” mà còn là kết nối cảm xúc. Điều này đòi hỏi mỗi người làm phát thanh phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ và sáng tạo nội dung để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của phát thanh trong hệ thống báo chí Việt Nam và trong lòng những người yêu phát thanh, đồng thời mở ra hướng đi mới, mạnh mẽ và sáng tạo hơn trong tương lai.

Với sự tham gia của 34 cơ quan Báo và phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân và các đơn vị báo chí trong cả nước với gần 350 tác phẩm ở các thể loại. Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí, liên hoan lần này với gần 100 tác phẩm Podcast chất lượng đã khẳng định khả năng tiếp cận công chúng đa nền tảng hết sức mạnh mẽ của âm thanh và trở thành hạng mục chính trong liên hoan, thể hiện quyết tâm của ngành phát thanh Việt Nam trong việc chủ động thích ứng, đổi mới và hội nhập; “Podcast - đại lộ sáng tạo trong kỷ nguyên số” cũng là chủ đề chính của hội thảo quốc tế, quy tụ hơn 500 các chuyên gia hàng đầu ở nước ngoài và trong nước tham dự, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong liên hoan lần này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Đài Tiếng nói Việt Nam và các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành Phát thanh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, trong suốt chặng đường phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, cùng với phát sóng truyền thống phát thanh đã có mặt trên nền tảng số, lan tỏa rộng khắp càng khẳng định vị thế, vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, kênh thông tin chủ lực, tiên phong, dẫn dắt, định hướng dư luận; phản ánh trung thực đời sống xã hội; là diễn đàn tin cậy của nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.

Đồng chí nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác báo chí; phát huy vai trò là tiếng nói tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân; chủ động, kịp thời trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam phải thật sự trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, thù địch của các thế lực phản động; tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, chủ lực, nhanh nhạy, kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội, biến khát vọng phát triển đất nước thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng; Phát thanh Việt Nam phải thật sự trở thành nguồn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tích cực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo; cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung; góp phần xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng chí đề nghị, Đài Tiếng nói Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái phát thanh đa nền tảng, đa phương tiện; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; mở rộng không gian phát sóng, nâng cao khả năng tiếp cận công chúng trong và ngoài nước; chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo phát thanh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ mới; thật sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, để phát thanh luôn là tiếng nói sắc bén, thân mật và nhân văn.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII không chỉ là nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết và tài năng của những người làm nghề, mà còn là động lực thúc đẩy toàn ngành đổi mới, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ và có những bước phát triển đột phá, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ thành danh kết hợp xu hướng biểu diễn đương đại như điện tử, rap, pop, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng, laser hiện đại đã mang đến cho nhân dân và du khách một đêm nghệ thuật ấn tượng, góp phần tôn vinh vai trò, vị thế của phát thanh trong đời sống hiện đại, đồng thời khẳng định Quảng Ninh là điểm đến uy tín, hấp dẫn trong tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn của cả nước.

