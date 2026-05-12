Thúc đẩy hợp tác và tăng cường kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc-ASEAN

Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm tại buổi gặp mặt. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tối 11/5, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hàn Quốc đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với bà Youn Young-mi, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối doanh nghiệp giữa Hàn Quốc với ASEAN.

Tại buổi gặp, Đại sứ Vũ Hồ đã giới thiệu những phát triển mới trong môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tính kết nối của nền kinh tế Việt Nam với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Đại sứ Vũ Hồ khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong củng cố và phát triển chuỗi cung ứng, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng, logistics, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất, cùng có lợi trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Vũ Hồ bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc sẽ tiếp tục coi Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung là điểm đến lý tưởng cho hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc. Qua đó, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường kết nối doanh nghiệp giữa Hàn Quốc với ASEAN.

Về phần mình, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc Youn Young-mi đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN; đồng thời khẳng định, Hiệp hội sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối đối tác tại Việt Nam cũng như các nước ASEAN trong thời gian tới.

Được thành lập năm 1970, Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc hiện là tổ chức tư nhân đại diện lớn nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nhập khẩu tại Hàn Quốc, với mạng lưới hàng nghìn doanh nghiệp hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực thương mại, công nghiệp và chuỗi cung ứng quốc tế.

