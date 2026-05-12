  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 12/05/2026 15:19

Thúc đẩy hợp tác và tăng cường kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc-ASEAN

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) khẳng định, KOIMA sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối đối tác tại Việt Nam cũng như các nước ASEAN trong thời gian tới.

ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm tại buổi gặp mặt. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp) 

Tối 11/5, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hàn Quốc đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với bà Youn Young-mi, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối doanh nghiệp giữa Hàn Quốc với ASEAN.

Tại buổi gặp, Đại sứ Vũ Hồ đã giới thiệu những phát triển mới trong môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tính kết nối của nền kinh tế Việt Nam với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Đại sứ Vũ Hồ khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong củng cố và phát triển chuỗi cung ứng, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng, logistics, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất, cùng có lợi trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Vũ Hồ bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc sẽ tiếp tục coi Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung là điểm đến lý tưởng cho hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc. Qua đó, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường kết nối doanh nghiệp giữa Hàn Quốc với ASEAN.

Về phần mình, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc Youn Young-mi đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN; đồng thời khẳng định, Hiệp hội sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối đối tác tại Việt Nam cũng như các nước ASEAN trong thời gian tới.

Được thành lập năm 1970, Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc hiện là tổ chức tư nhân đại diện lớn nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nhập khẩu tại Hàn Quốc, với mạng lưới hàng nghìn doanh nghiệp hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực thương mại, công nghiệp và chuỗi cung ứng quốc tế.

https://nhandan.vn/thuc-day-hop-tac-va-tang-cuong-ket-noi-doanh-nghiep-han-quoc-asean-post961558.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
thúc đẩyhợp táctăng cườngkết nối doanh nghiệpHàn QuốcASEAN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở rộng không gian hợp tác Nhật Bản-Australia

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Australia đang đứng trước triển vọng phát triển đầy tươi sáng. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đối mặt nhiều thách thức, việc Tokyo và Canberra thắt chặt liên kết đã góp phần tăng “sức đề kháng” của mỗi bên và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước các cú sốc.

Mở rộng không gian hợp tác Nhật Bản-Australia
Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 nhằm tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, trong đó ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu, đồng thời khẳng định hình ảnh, vị thế, vai trò của Việt Nam trong góp phần xây dựng một ASEAN đi trước, dẫn dắt và định hình thay đổi trong bối cảnh mới: Một thế giới đầy biến động, môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định.

Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động
TP.Huế và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Đẩy mạnh hợp tác phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiều 8/5, Thường trực Thành ủy Huế có buổi làm việc với đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do GS.TS. Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm trưởng đoàn nhằm đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2025-2030 giữa hai bên.

Đẩy mạnh hợp tác phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top