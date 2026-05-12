Nhật Bản-Hàn Quốc: Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Takaichi Sanae sẽ tới thăm Andong, quê hương của Tổng thống Lee Jae Myung. Đây được xem là động thái ngoại giao đáp lễ sau khi nhà lãnh đạo Nhật Bản tiếp đón Tổng thống Lee Jae Myung tại quê hương bà hồi tháng 1 vừa qua. Dù không phải là chuyến thăm cấp Nhà nước, song Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Xứ sở Kim chi sẽ đón tiếp nhà lãnh đạo Nhật Bản bằng nghi lễ ngoại giao trang trọng nhất dành cho nguyên thủ nước ngoài, tương đương một chuyến thăm cấp Nhà nước. Ngoại lệ này khẳng định sự coi trọng mà Seoul dành cho mối quan hệ với Tokyo, một đối tác chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích.

Gần gũi về mặt địa lý, song quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc từng trải qua nhiều “nốt trầm”, thậm chí xuống cấp nghiêm trọng, do bất đồng liên quan những vấn đề mang tính lịch sử trong giai đoạn 1910-1945. Khoảng 4 năm trở lại đây, quan hệ hai nước bước sang chu kỳ thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng hướng tới tương lai. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từng khẳng định, thay vì để những câu chuyện trong quá khứ trói buộc, ông muốn đưa mối quan hệ hai nước bước sang một trang mới.

Sau khi nhậm chức vào năm 2025, Tổng thống Lee Jae Myung đã chọn Đất nước Hoa anh đào là điểm đến trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới. Về phía Nhật Bản, chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Takaichi Sanae cũng đánh dấu lần thứ ba hai bên hội đàm cấp cao chỉ trong chưa đầy tám tháng. Duy trì thường xuyên các chuyến thăm viếng và tiếp xúc cấp cao, hai nước muốn gửi đi thông điệp rõ ràng rằng, Tokyo và Seoul không phủ nhận hay né tránh các vấn đề lịch sử, nhưng cũng không để những khúc mắc trong quá khứ ngăn cản hai nước xích lại gần nhau vì lợi ích chung.

Chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để hai nhà lãnh đạo tăng cường tin cậy chính trị, mang lại kết quả thực chất cho hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại cuộc gặp ngày 19/5, Thủ tướng Takaichi Sanae và Tổng thống Lee Jae Myung dự kiến thảo luận về định hướng phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghệ, xã hội. Bên cạnh đó, các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình xung đột tại Trung Đông, chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng toàn cầu, cũng là nội dung quan trọng trên bàn nghị sự.

Giới phân tích cho rằng, Hàn Quốc và Nhật Bản có nhiều lý do để xích lại gần nhau hơn, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang biến động mạnh do cuộc xung đột tại Trung Đông. Hai nền kinh tế Đông Bắc Á đều phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông. Khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran nổ ra kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu, Seoul và Tokyo đã đối mặt không ít thách thức. Vì vậy, hợp tác nhằm duy trì chuỗi cung ứng, bảo đảm an ninh kinh tế trở thành nhu cầu cấp thiết đối với hai quốc gia Đông Bắc Á.

Bên cạnh đó, cuộc gặp cũng có thể là dịp để Seoul và Tokyo thu hẹp khác biệt liên quan việc Hàn Quốc muốn gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Nhật Bản là một thành viên có tiếng nói quan trọng trong CPTPP. Vì vậy, sự ủng hộ của Tokyo giữ vai trò đòn bẩy để Hàn Quốc hiện thực hóa mục tiêu tham gia CPTPP với thị trường gần 600 triệu dân, đóng góp khoảng 15% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Takaichi Sanae được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc thêm tình đoàn kết và sự tin cậy giữa hai nước, là cơ hội để củng cố nền tảng vững chắc cho mối quan hệ Seoul-Tokyo. Với những kết quả hợp tác tích cực, Hàn Quốc và Nhật Bản có thể trở thành hình mẫu sống động cho nỗ lực vượt qua khác biệt về lịch sử để cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

