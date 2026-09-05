Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khai giảng, khánh thành Trường Phổ thông nội trú A Lưới 3

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo bộ, ngành và thành phố cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 3.

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 3 có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Về phía lãnh đạo thành phố Huế có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố.

Thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ, TP. Huế đã triển khai giai đoạn 1 xây dựng 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4. Trong đó, công trình tại xã A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng, đáp ứng quy mô học tập cho 1.085 học sinh và 160 học sinh nội trú. Sau thời gian khẩn trương thi công với sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và sự đồng thuận từ chính quyền, nhân dân địa phương, công trình đã hoàn thành khang trang, hiện đại, chính thức bàn giao và đưa vào sử dụng đúng kịp đầu năm học mới.

Tại chương trình, trong thời khắc kết nối trực tuyến với Lễ khai giảng chung toàn quốc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính Phủ, các bộ ngành và lãnh đạo thành phố đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trường mới.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi các học sinh đầu cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh trân trọng cảm ơn đồng bào, đồng chí, nhân dân đã đồng thuận, tạo điều kiện để các công trình hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị và lực lượng thi công. Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác Chính phủ đã về dự lễ, mang theo những tình cảm và phần quà ý nghĩa dành tặng thầy và trò nhà trường. Đây là nguồn động viên to lớn đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và biên giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời tặng sách giáo khoa và sách tham khảo của Chính phủ cho thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 3.

Những phần quà đầy ý nghĩa được trao tặng là tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ dành cho thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 3, cũng như đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Những ngôi trường mới khang trang không chỉ hiện thực hóa ước mơ bao đời của đồng bào vùng cao, mà còn là nơi chắp cánh ước mơ, nuôi dưỡng tài năng cho các thế hệ học sinh, góp phần xây dựng quê hương Huế ngày càng phát triển và đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo thành phố kiểm tra cơ sở vật chất nội trú

Cũng trong sáng 5/9, trong không khí tưng bừng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên khắp mọi miền Tổ quốc, hơn 1.450 học sinh và giáo viên Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 4 (xã A Lưới 4) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 gắn với Lễ khánh thành, bàn giao đưa công trình nhà trường vào sử dụng.

Tham dự, chung vui và chỉ đạo buổi lễ tại điểm cầu địa phương có đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang thành phố và chính quyền địa phương.

Nhân dịp này, thầy và trò nhà trường vinh dự đón nhận những phần quà ý nghĩa từ các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đồng chí Hoàng Hải Minh đã trao tặng 20 quả bóng đá - món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng các em học sinh để rèn luyện thể chất.

Thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, đồng chí Hoàng Hải Minh cũng đã trao tặng món quà ý nghĩa của Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dành cho tập thể nhà trường.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao quà cho các học sinh nhân năm học mới

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao 20 suất học bổng từ dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường" và 10 suất học bổng từ Ngân hàng Agribank Chi nhánh A Lưới cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Tại buổi lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã gửi lời chúc mừng, động viên sâu sắc đến tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhân dịp năm học mới. Đoàn đã trực tiếp tham quan cơ sở vật chất, kiểm tra hệ thống phòng học, phòng nội trú, nhà ăn khang trang của học sinh.

Dự án công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 4 có tổng mức đầu tư hơn 227,6 tỷ đồng, được triển khai đồng bộ trên diện tích rộng lớn gồm đầy đủ các hạng mục: Khối nhà hành chính, khối Tiểu học, khối THCS, nhà đa năng, hệ thống nhà nội trú nam - nữ, nhà nội trú giáo viên, nhà ăn cùng hệ thống sân thể thao, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan hoàn chỉnh. Trường được đầu tư trang thiết bị dạy và học hiện đại, bàn ghế đồng bộ, đảm bảo tối đa nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho học sinh vùng cao và điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên.