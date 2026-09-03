Tăng tốc hoàn thiện khu tái định cư xã A Lưới 2

Các xã vùng A Lưới tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách các hộ đủ điều kiện nhằm sớm bố trí tái định cư.

Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

Dự án Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư xã Quảng Nhâm có tổng diện tích hơn 23ha, trong đó diện tích sử dụng trực tiếp là 13ha với tổng mức đầu tư gần 68 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng với mục tiêu sắp xếp, tái định cư an toàn cho các hộ dân thuộc các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 và A Lưới 5 với quy hoạch xây dựng đầy đủ các hạng mục san nền, giao thông, cấp điện, cấp và thoát nước.

Nhiều hạng mục chính của công trình tái định cư đã đạt khối lượng thi công từ 60 - 100%. Cụ thể, việc phát quang bóc phong hóa đạt 100%; khối lượng san nền đạt hơn 99,6%; thi công tường chắn đất bằng đá hộc cao trung bình 3,5m đã hoàn thiện toàn bộ 130m. Bên cạnh đó, nền đường 5 tuyến giao thông nội bộ với tổng chiều dài hơn 3,2km cũng đạt 94%; mặt đường bê tông đã hoàn thiện hơn 60%, cùng hệ thống thoát nước trên tuyến hoàn thành 100%.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 cho biết, từ khi triển khai dự án đến nay, công tác GPMB ghi nhận sự đồng thuận cao từ người dân địa phương. Theo đó, dự án có diện tích đất thu hồi hơn 14ha liên quan đến 90 hộ gia đình bị ảnh hưởng, gồm 55 hộ trong khu tái định cư và 35 hộ trên các tuyến đường kết nối. Các đơn vị liên quan đã hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường và chi trả 100% tiền đền bù.

Về nguồn vốn, dự án đã được bố trí lũy kế 67,5 tỷ đồng. Giá trị giải ngân thực tế đến nay hơn 38,5 tỷ đồng, đạt 55,7% kế hoạch vốn, trong đó chi phí xây lắp giải ngân gần 14 tỷ đồng cho các đơn vị thi công, phần còn lại chi trả cho công tác GPMB và đơn vị tư vấn.

Sớm bố trí tái định cư

Ông Hồ Hữu Phú cho biết thêm, hiện nay chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung lực lượng thi công hơn 1,2km mặt đường bê tông còn lại, hoàn thiện rãnh thoát nước, gia cố mái taluy, đấu nối đường ống cấp nước và hoàn tất cắm mốc phân lô các khu vực còn lại.

Sự hoàn thiện của dự án không chỉ giải quyết tốt nhu cầu an cư cho đồng bào các xã vùng A Lưới mà còn tạo nền tảng hạ tầng vững chắc, giúp người dân an tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm bố trí tái định cư cho các hộ dân các xã vùng A Lưới, UBND TP. Huế đã yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục còn lại, tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, ưu tiên hoàn thành hệ thống cấp nước, giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng phải báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc phát sinh gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố kịp thời chỉ đạo giải quyết.

UBND TP. Huế cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vốn, tham mưu UBND thành phố có kế hoạch bố trí vốn phù hợp để thực hiện dự án. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị thanh toán, giải ngân và quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng giao UBND xã A Lưới 2 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, GPMB để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Các xã A Lưới tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư và chuẩn bị phương án phân lô, giao đất, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định ngay sau khi hạ tầng khu tái định cư hoàn thành, phấn đấu bàn giao đất cho các hộ dân xây dựng nhà ở trước tháng 10/2026.