Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang A Lưới

Đoàn công tác thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Huế có đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; UVTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Sau lễ dâng hương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cùng các thành viên trong đoàn đã đến từng phần mộ, thắp hương tưởng niệm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà thắp hương, thăm các phần mộ tại nghĩa trang.

Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới hiện quản lý, chăm sóc khoảng 1.423 phần mộ liệt sĩ, gồm các phần mộ cá nhân và mộ tập thể. Đây là công trình tâm linh có ý nghĩa quan trọng, là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là địa chỉ để cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tổ chức các hoạt động tri ân, dâng hương, tưởng niệm.

Theo lãnh đạo xã A Lưới 2, thời gian qua, địa phương đã phối hợp triển khai việc lấy mẫu tại các phần mộ để kiểm nghiệm, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Qua đó, bước đầu đã xác minh được gần 150 danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về đúng tên tuổi, quê quán và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Hoạt động dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác đền ơn đáp nghĩa; đồng thời nhắc nhở các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống người có công, thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng tại các xã A Lưới.