  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 05/09/2026 14:21

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang A Lưới

HNN.VN - Ngày 5/9, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới, khu vực xã A Lưới 2, thành phố Huế.

Cất bốc mồ mả phục vụ thi công dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận AnDâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Quốc khánh 2/9Lãnh đạo thành phố dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc triển lãm chuyên đềHỗ trợ doanh nghiệp từ đối thoại đến hành độngKhai thác di sản: Hướng đến “Ít mà tinh”

 Đoàn công tác thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Huế có đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; UVTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Sau lễ dâng hương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cùng các thành viên trong đoàn đã đến từng phần mộ, thắp hương tưởng niệm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà thắp hương, thăm các phần mộ tại nghĩa trang.

Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới hiện quản lý, chăm sóc khoảng 1.423 phần mộ liệt sĩ, gồm các phần mộ cá nhân và mộ tập thể. Đây là công trình tâm linh có ý nghĩa quan trọng, là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là địa chỉ để cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tổ chức các hoạt động tri ân, dâng hương, tưởng niệm.

Theo lãnh đạo xã A Lưới 2, thời gian qua, địa phương đã phối hợp triển khai việc lấy mẫu tại các phần mộ để kiểm nghiệm, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Qua đó, bước đầu đã xác minh được gần 150 danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về đúng tên tuổi, quê quán và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Hoạt động dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác đền ơn đáp nghĩa; đồng thời nhắc nhở các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống người có công, thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng tại các xã A Lưới.

ĐỨC QUANG-NGUYỄN KHÁNH
 Từ khóa:
Phó Thủ tướngPhạm Thị Thanh Tràdâng hoadâng hươngNghĩa trang liệt sĩ A Lưới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 28/8, các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Quốc khánh 2 9
Lãnh đạo thành phố dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc triển lãm chuyên đề

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2026), sáng 28/8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế long trọng tổ chức Lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế.

Lãnh đạo thành phố dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc triển lãm chuyên đề
Phó Thủ tướng: Cần chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu thực thi pháp luật

Chính phủ kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật, vốn là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, trong đó ưu tiên giám sát các luật, nghị quyết mới ban hành, các lĩnh vực được phân cấp, phân quyền mạnh và những chính sách có tác động diện rộng.

Phó Thủ tướng Cần chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu thực thi pháp luật
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Dồn toàn bộ công sức để gỡ 'thẻ vàng' IUU trong năm 2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu từ nay đến ngày 31/8 phải tạo chuyển biến thực chất trong thực thi pháp luật; khẩn trương ban hành kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trên toàn quốc và huy động cả hệ thống chính trị quyết tâm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" trong năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng Dồn toàn bộ công sức để gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top