Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan chiều 27/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Theo Thông báo số 165-TB/ VPTW, ngày 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận, cơ bản thống nhất với nội dung Đề án và dự thảo Nghị quyết do Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xác định rõ: Nghị quyết mới sẽ giải quyết vấn đề gì mà các văn kiện hiện hành chưa giải quyết đầy đủ, cơ chế nào tạo được chuyển biến; kết quả nào có thể kiểm chứng trong thực tiễn. Cần phân định rõ 4 vấn đề: (1) Những nội dung đã hoàn thành vai trò lịch sử, không còn phù hợp với điều kiện mới hoặc đã được văn kiện khác quy định đầy đủ thì không nêu lại. (2) Nội dung quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ của Kết luận số 21 còn nguyên giá trị thì tiếp tục thực hiện nghiêm túc, không đặt vấn đề thay đổi chỉ để tạo sự khác biệt về hình thức. (3) Những vấn đề đã nhận diện nhưng chưa được giải quyết căn bản, nhất là các điểm nghẽn ở khâu tổ chức thực hiện, thì phải tiếp tục làm đến cùng bằng việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân định rõ trách nhiệm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện; không lấy việc sửa nghị quyết thay cho việc khắc phục yếu kém. (4) Chỉ những vấn đề mới phát sinh do thực tiễn đặt ra hoặc những hạn chế mà cơ chế, chính sách hiện hành chưa đủ khả năng giải quyết thì mới nghiên cứu bổ sung, phát triển các quan điểm, chủ trương và cơ chế mới ở tầm Trung ương để đưa vào Nghị quyết.

Giá trị mới, cốt lõi và yêu cầu nâng tầm của Nghị quyết cần thể hiện qua 5 bước phát triển: (1) Chuyển từ tổng kết sang hình thành năng lực tự đánh giá, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và tự đổi mới thường xuyên, liên tục. (2) Chuyển mạnh từ chủ yếu xử lý sau khi có vi phạm sang phòng ngừa từ gốc, cảnh báo sớm và tự sửa chữa từ bên trong. (3) Gắn chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chất lượng chủ trương, quyết sách, hiệu quả tổ chức thực hiện và kết quả phát triển. (4) Đặt cán bộ, nhất là người đứng đầu, trong trách nhiệm trực tiếp xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ và nguồn kế cận. (5) Cụ thể hóa sâu sắc quan điểm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, thực chất hóa tư tưởng “Dân là gốc”, lấy lợi ích, sự thụ hưởng và niềm tin của Nhân dân làm một trong những tiêu chuẩn quan trọng để kiểm chứng chất lượng lãnh đạo và hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đột phá cần theo trọng tâm, đánh trúng khâu yếu, tạo chuyển biến có thể kiểm chứng, bảo đảm các yêu cầu sau: Thứ nhất, thiết lập cơ chế tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện thường xuyên trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Thứ hai, thiết lập cơ chế trách nhiệm đến cùng, gắn với năng lực tổ chức thực hiện và chất lượng cán bộ. Thứ ba, thiết lập cơ chế phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và bảo đảm điều kiện thực hiện. Thứ tư, thiết lập cơ chế xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền dựa vào Nhân dân và tăng cường quản trị bằng dữ liệu.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, cần rà soát, sắp xếp, bảo đảm logic, thống nhất, phục vụ trực tiếp vận hành và hoàn thiện các cơ chế trọng tâm nêu trên. Cần phân định rành mạch các tầng trách nhiệm và thẩm quyền trong tổ chức thực hiện: Trung ương quyết định quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, cơ chế lớn; Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa; Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo thể chế hóa và bảo đảm điều kiện thực hiện; các cấp ủy tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm; cơ quan kiểm tra, giám sát theo dõi việc chấp hành, khắc phục; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội giám sát, phản biện. Việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức phải bảo đảm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, không được làm mờ chủ thể, tạo thêm tầng nấc trung gian hoặc để khoảng trống trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện Đề án, Báo cáo sơ kết, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

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