Phong Phú: Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026

Thanh niên phường Phong Phú được khám sức khoẻ đúng quy định về công tác tuyển chọn quân dân nhập ngũ

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy quân sự và công an phường báo cáo kết quả rà soát, thống kê danh sách thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tiến hành thẩm tra lý lịch chính trị, chính sách đối với từng công dân theo đúng quy định của Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, thông qua kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và sơ tuyển sức khỏe năm 2026.

Dịp này, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đơn vị liên quan tập trung thảo luận, chia sẻ những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2026: Tuyển chọn 25 thanh niên tham gia NVQS và 9 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Để đạt kế hoạch trên, Ban Chỉ huy quân sự và công an phường phối hợp mời gọi 285 thanh niên ở địa phương khám sức khỏe theo đúng quy trình, quy định của pháp luật về công tác tuyển chọn quân dân nhập ngũ.

Ông Phan Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Phú cho rằng, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị địa phương. Từ thời điểm này, đề nghị hội đồng NVQS phường cùng các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền Luật NVQS và Luật Công an nhân dân trong Nhân dân; triển khai rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe nghiêm túc, khách quan; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình trốn, tránh nghĩa vụ… để hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.