Hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Công an thành phố Huế trao quà hỗ trợ Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Bùi Ngọc Chung thay mặt đoàn công tác gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà cán bộ, chiến sĩ công an hai tỉnh cùng bà con Nhân dân đang phải đối mặt. Đồng thời, bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh của lực lượng công an địa phương trong công tác phòng, chống bão lũ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, đoàn công tác Công an TP. Huế đã trao tặng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh và 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Nghệ An. Đây là sự đóng góp, sẻ chia từ cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế nhằm góp phần hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi trao quà, Đại tá Bùi Ngọc Chung nhấn mạnh: “Tuy số tiền hỗ trợ không lớn về mặt vật chất nhưng là tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế gửi đến đồng chí, đồng đội và bà con nơi tâm bão. Chúng tôi luôn đồng hành, chia sẻ và mong muốn được góp một phần nhỏ để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Ngoài ra, Công an TP. Huế cũng đã trao quà hỗ trợ cho Công an các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, mỗi đơn vị 100 triệu đồng; Công an tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang, mỗi đơn vị 150 triệu đồng.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an về phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an TP. Huế đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra. Với tinh thần tự nguyện, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã ủng hộ một nửa ngày lương, quyên góp tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.