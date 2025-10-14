  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 14/10/2025 10:23
Công an TP. Huế:

Hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ

HNN.VN - Ngày 14/10, Công an TP. Huế cho biết đoàn công tác do Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ Công an tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An cùng bà con Nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Các trường học ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do lũ lụt Phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt Công an TP. Huế ủng hộ 1 tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10Đại học Huế phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10

Công an thành phố Huế trao quà hỗ trợ Công an tỉnh Hà Tĩnh 

Đại tá Bùi Ngọc Chung thay mặt đoàn công tác gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà cán bộ, chiến sĩ công an hai tỉnh cùng bà con Nhân dân đang phải đối mặt. Đồng thời, bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh của lực lượng công an địa phương trong công tác phòng, chống bão lũ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, đoàn công tác Công an TP. Huế đã trao tặng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh và 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Nghệ An. Đây là sự đóng góp, sẻ chia từ cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế nhằm góp phần hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi trao quà, Đại tá Bùi Ngọc Chung nhấn mạnh: “Tuy số tiền hỗ trợ không lớn về mặt vật chất nhưng là tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế gửi đến đồng chí, đồng đội và bà con nơi tâm bão. Chúng tôi luôn đồng hành, chia sẻ và mong muốn được góp một phần nhỏ để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Ngoài ra, Công an TP. Huế cũng đã trao quà hỗ trợ cho Công an các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, mỗi đơn vị 100 triệu đồng; Công an tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang, mỗi đơn vị 150 triệu đồng.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an về phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an TP. Huế đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra. Với tinh thần tự nguyện, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã ủng hộ một nửa ngày lương, quyên góp tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
công anthành phốhuếhỗ trợngười dâncác tỉnhchịu ảnh hưởngbão lũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hưng Yên hỗ trợ TP. Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 14/10, bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và hỗ trợ người dân TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 10 gây ra.

Hưng Yên hỗ trợ TP Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Vẽ tranh di sản Huế bằng phấn bảng

Trên nền bảng xanh quen thuộc, dưới bàn tay tài hoa của cô giáo mỹ thuật Lê Thị Lộc Phương (Trường Tiểu học Số 1 Tứ Hạ, phường Hương Trà), những công trình di sản của Huế, như: lầu Ngũ Phụng, tháp Phước Duyên hay dáng cong uyển chuyển của cầu Trường Tiền lần lượt hiện ra. Từng nét phấn trắng, phấn màu đan xen khéo léo đã biến bảng lớp thành một bức tranh sinh động, gợi nên hình ảnh một Huế vừa trầm mặc, vừa gần gũi, nên thơ.

Vẽ tranh di sản Huế bằng phấn bảng
Để doanh nghiệp Huế vươn tầm

“Xanh hóa” không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp (DN) Huế. Từ dịch vụ du lịch đến sản xuất công nghiệp, các mô hình kinh tế xanh đang mở lối cho phát triển bền vững, khẳng định tầm nhìn của một thành phố năng động, thân thiện với môi trường.

Để doanh nghiệp Huế vươn tầm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top