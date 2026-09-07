Mời đón đọc Huế ngày nay số 520, phát hành ngày 9/9

Trang Nhất số báo ra ngày 9/9.

Nổi bật trên trang Thời sự - Chính trị, bài “Đối thoại để tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở” đặt ra yêu cầu: tiếp dân không chỉ là “nghe”, mà phải gắn với “làm” và theo đến cùng từng vụ việc. Từ đầu năm đến nay, bí thư cấp xã, phường đã thực hiện 511 cuộc tiếp dân, tiếp nhận 1.211 lượt công dân kiến nghị, phản ánh. Hiệu quả tiếp dân, vì thế, không chỉ nằm ở số cuộc gặp mà quan trọng là những vấn đề được nhận diện, giải quyết dứt điểm, không để bức xúc tích tụ thành “điểm nóng”.

Cùng trang, bài “Gỡ khó cho công đoàn phường” phản ánh những vấn đề nảy sinh khi mô hình mới đi vào hoạt động. Nhân lực mỏng, nhiều đầu việc đặt ra yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ, tăng hỗ trợ chuyên môn và đổi mới phương thức hoạt động để công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động.

Trang Kinh tế có bài “Xuất hóa đơn đúng thời điểm: Bài toán của cơ sở lưu trú”, phản ánh áp lực tuân thủ quy định hóa đơn khi ngành lưu trú thường xuyên phát sinh các tình huống từ đặt phòng qua nền tảng, khách đoàn, tiền đặt cọc đến giao dịch ban đêm.

Trang Tư với hai câu chuyện kinh tế hấp dẫn.

Ở trang Giáo dục, bài “Để trường học vận hành hiệu quả sau sắp xếp” đề cập bài toán quản lý trường có nhiều cơ sở hoặc mô hình liên cấp. Thực tế cho thấy, phân quyền gắn với ứng dụng công nghệ, rõ người, rõ trách nhiệm là những giải pháp quan trọng để hoạt động dạy học thông suốt.

Trang Đời sống - Xã hội mang đến câu chuyện ấm áp về những ngôi nhà Đại đoàn kết. Năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 13 căn nhà tại Phú Lộc và Vinh Lộc.

Trang Bạn đọc đáng chú ý với bài “Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế: Vướng mặt bằng, chậm giải ngân”. Dự án đã thực hiện khoảng 65% khối lượng, song vẫn còn 423 hộ chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ nhiều hạng mục và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Số báo 520 còn nhiều tin, bài hữu ích khác.

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