Giảm hơn 41.500 đơn vị khi sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước

Xã Đồng Hỷ lấy ý kiến người dân xóm Đồng Đình về phương án sáp nhập xóm và tên mới, tháng 8/2026. (Ảnh THẾ BÌNH)

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản ổn định, thông suốt

Chiều 11/9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì cuộc họp.

Tại sự kiện, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng cho biết, trong 8 tháng qua, Bộ Nội vụ đã tham mưu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trên phạm vi cả nước, giảm hơn 41.500 đơn vị; tham mưu trình Quốc hội thành lập 3 thành phố trực thuộc Trung ương là Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Qua sơ kết một năm, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản ổn định, thông suốt, không gián đoạn bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 98%.

Trên cơ sở đó, Bộ đã kịp thời tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 221 thực hiện Kết luận số 76 của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Bùi Huy Tùng cũng nhấn mạnh, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên nguồn lực để thực hiện, với khối lượng công việc lớn mà Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Quốc hội thông qua 2 Luật và 4 Nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 1 Pháp lệnh, cùng các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật.

Riêng trong tháng 8, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) và Nghị quyết thành lập 3 thành phố trực thuộc Trung ương.

Về tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền. Bộ đã tham mưu, trình Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa 16, giữ ổn định 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các bộ, ngành theo hướng tinh gọn, đề cao vai trò kiến tạo; tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, riêng sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập giảm hơn một nửa số đầu mối.

Bộ Nội vụ cũng hoàn thành hướng dẫn 100% nhiệm vụ phân cấp, phân quyền cho địa phương; phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp, nhất là cấp xã, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Cùng với đó, cơ quan này đã tham mưu trình Quốc hội quyết định cơ cấu thành viên Chính phủ khóa XVI, tập trung triển khai Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2025 theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ, công chức, viên chức cấp xã.

Bộ đang hoàn thiện Nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, đồng bộ với Chiến lược quốc gia về nhân tài-thể hiện rõ tư duy đổi mới, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất, Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2025 đạt 83,09% và Chỉ số cải cách hành chính của các địa phương đạt gần 90%-mức cao nhất từ trước đến nay. Bộ Nội vụ đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm hơn một nửa thời gian và chi phí tuân thủ, đưa dịch vụ công trực tuyến với người dân, doanh nghiệp đạt 100%; Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã kết nối, đồng bộ với toàn bộ hệ thống của các bộ, ngành, địa phương với hơn 2,3 triệu hồ sơ, tạo nền tảng cho quản trị nhân sự khu vực công hiện đại, minh bạch.

Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng thêm 8% kể từ ngày 1/7/2026; tham mưu trình Chính phủ dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) để bao phủ, mở rộng đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội, hướng tới hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bền vững; quan hệ lao động nhìn chung ổn định, hài hòa, không để xảy ra biến động, phức tạp.

Bên cạnh đó, chăm sóc người có công với cách mạng là lĩnh vực được đặc biệt quan tâm với nhiều dấu ấn nhân văn sâu sắc. Bộ Nội vụ đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công (sửa đổi), trình Chính phủ nâng mức chuẩn trợ cấp thêm 8% và ban hành cơ chế đặc thù xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Bộ đã tham mưu tặng quà hơn 1,5 triệu người có công và tổ chức thành công Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; đồng thời tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hoàn thiện thể chế, vận hành hiệu quả và đưa chính sách vào cuộc sống

Chánh Văn phòng Bùi Huy Tùng khẳng định, những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm đã thể hiện rõ trách nhiệm của Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu chiến lược, nòng cốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đánh dấu bước chuyển căn bản về tư duy và phương thức quản lý nhà nước của ngành từ “sắp xếp tổ chức” sang “hoàn thiện thể chế, vận hành hiệu quả và đưa chính sách vào cuộc sống”; giữ vai trò kiến tạo, phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương và lấy chuyển đổi số làm nền tảng cho quản trị hiện đại. Qua đó, vai trò, vị thế và uy tín của Bộ, ngành nội vụ tiếp tục được khẳng định và nâng lên.

Trong những tháng cuối năm 2026, ngành nội vụ sẽ tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là thực hiện công tác tham mưu nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền và hoàn thiện thể chế. Bộ Nội vụ sẽ tham mưu trình Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Kết luận về Chiến lược thu hút, trọng dụng, phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững và Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; Triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ ba Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bộ Chính trị và Kết luận của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ Nội vụ cũng chuẩn bị kỹ hồ sơ trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội XVI 4 dự án Luật sửa đổi, bổ sung. Đó là các dự án luật: Bảo hiểm xã hội; An toàn vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Dân chủ ở cơ sở; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 112 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính; hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 24 Nghị định, 8 Nghị quyết, Quyết định.

Đi cùng với đó là công tác tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, bám sát Kết luận 76 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận 64 của Bộ Chính trị, các kết luận của Bộ Chính trị liên quan: chủ trì tham mưu sát, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp (nhất là cơ sở); hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân; hoàn thiện Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và Nghị định 307 về phân loại đơn vị hành chính; trình Chính phủ và hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đơn vị hành chính đô thị cấp xã; hướng dẫn hồ sơ các địa phương cần thiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sau khi ban hành Nghị quyết về mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân; xây dựng Đề án mô hình tự quản cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tháng 9/2026.

Cơ quan này sẽ khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai Kết luận số 159-TB/VPTW của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Đồng thời, tập trung xây dựng Chương trình hành động quốc gia về hiện đại hóa an sinh xã hội; tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch 1538/QĐ-TTg triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới; xây dựng chính sách lao động, việc làm để thích ứng với vấn đề già hóa dân số nhanh...

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