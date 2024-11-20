Sáp nhập trường, chưa vội đổi đồng phục

Trường Tiểu học Phan Bội Châu không thay đổi đồng phục học sinh trong năm học mới.

Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ (phường An Cựu) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Số 1 An Đông và Trường Tiểu học An Cựu. Sau sắp xếp, trường có quy mô 52 lớp với 1.813 học sinh. Bên cạnh việc ổn định tổ chức, đội ngũ và hoạt động dạy học, nhà trường cũng lựa chọn giữ nguyên đồng phục hiện có của mỗi trường, thay vì yêu cầu học sinh mua mới ngay trong năm học đầu tiên.

Bà Hoàng Thị Kim Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ cho biết, học sinh vẫn tiếp tục mặc đồng phục hiện có của các trường cũ. Nhà trường in logo của trường mới và phát miễn phí để học sinh dán chồng lên logo cũ. Cách làm này vừa phù hợp với thực tế sau sáp nhập, vừa giúp phụ huynh không phải phát sinh thêm chi phí. “Khi đồng phục vẫn còn tốt, việc mua mới chỉ vì thay đổi tên trường sẽ gây lãng phí. Dù học sinh ở các phân hiệu mặc những mẫu đồng phục khác nhau, nhà trường không gặp khó khăn trong quản lý, nhận diện học sinh hay tổ chức các hoạt động tập thể”, bà Ánh nói.

Theo anh Minh Nguyên, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, ngay khi nghe thông tin trường sáp nhập, một trong những điều phụ huynh lo ngại là khả năng phải thay đồng phục mới. Với nhiều gia đình, nhất là những phụ huynh còn khó khăn, điều này sẽ thêm một khoản chi trong năm học. Năm ngoái vừa mua đồng phục, năm nay quần áo vẫn còn mới, nếu phải mua lại thì rất lãng phí. Vì vậy, việc tiếp tục sử dụng đồng phục cũ là phù hợp và thiết thực với phụ huynh.

Không riêng Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, Trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Thuận Hóa) cũng lựa chọn duy trì đồng phục hiện có trong năm học đầu tiên sau sắp xếp. Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Trường An và Trường Tiểu học Phước Vĩnh. Tại hai cơ sở cũ, học sinh tiếp tục sử dụng đồng phục hiện có, hạn chế những xáo trộn không cần thiết.

Theo bà Thân Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu, chủ trương này xuất phát từ thực tế nhiều bộ đồng phục vẫn còn sử dụng tốt. Nếu thay mới chỉ vì tên trường thay đổi sẽ tạo thêm khoản chi cho phụ huynh, đồng thời gây lãng phí và phát sinh thêm rác thải vải.

Cách làm của các trường cũng phù hợp với định hướng chung của ngành Giáo dục thành phố. Trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì đồng phục học sinh hiện có, không thay đổi đồng phục chỉ vì lý do sắp xếp trường, lớp. Trường hợp điều chỉnh mẫu, đồng phục mới chỉ áp dụng đối với học sinh các lớp đầu cấp tuyển sinh từ năm học 2027 - 2028, khuyến khích thống nhất nam quần xanh - áo trắng, nữ váy xanh - áo trắng; nữ sinh THPT là áo dài truyền thống.

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT, việc duy trì đồng phục hiện có là một giải pháp thiết thực, bởi sắp xếp trường, lớp không nên kéo theo những thay đổi không cần thiết đối với học sinh và phụ huynh. Việc thay đổi đồng phục phải được thông tin, hướng dẫn cụ thể, công khai đến học sinh và cha mẹ học sinh, bảo đảm phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, không tạo thêm áp lực về chi phí. Trường hợp điều chỉnh đối với nhiều khối lớp, cơ sở giáo dục phải báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý trực tiếp.

Trong năm học 2027 - 2028, Trường Tiểu học Phan Bội Châu dự kiến thống nhất mẫu đồng phục, tạo nhận diện chung và thể hiện bản sắc của trường mới. Với Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, việc thay đổi cũng được thực hiện theo lộ trình, dự kiến ưu tiên học sinh các lớp đầu cấp và trên cơ sở sự tự nguyện của phụ huynh.

Từ một việc tưởng như nhỏ là đồng phục học sinh, cách làm này cho thấy sự tính toán phù hợp trong quá trình sắp xếp trường, lớp, để việc tổ chức lại mạng lưới trường học không tạo thêm áp lực cho học sinh và gia đình.