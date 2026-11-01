Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư Kế Môn ngày càng văn minh, phát triển

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trao tặng lẵng hoa chúc mừng bà con tổ dân phố Kế Môn.

Đây là khu dân cư đầu tiên trên địa bàn thành phố tổ chức ngày hội có ý nghĩa thiết thực này, mở đầu cho chuỗi các hoạt động sôi nổi hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của phần lễ, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 96 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vai trò nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Kế Môn tại ngày hội đã điểm lại những kết quả toàn diện trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sau một năm triển khai trên địa bàn.

Là một phường vùng ven biển nằm cách trung tâm thành phố chừng 45km về hướng Đông Bắc, tổ dân phố Kế Môn đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tập thể cán bộ và 556 hộ dân với 2.196 nhân khẩu nơi đây đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa.

Kinh tế nông hộ tiếp tục được tiếp sức thông qua nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng với tổng dư nợ giải ngân đạt 12,4 tỷ đồng cho 173 hộ vay, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ khác tại địa phương.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống cộng đồng luôn được nhân dân Kế Môn hưởng ứng tích cực. Trong năm qua, bà con đã đóng góp hàng tỷ đồng cho các quỹ từ thiện, nhân đạo như Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai và Quỹ Khuyến học. Qua đó, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 2 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 410 triệu đồng; thực hiện các công trình dân sinh lớn của tổ dân phố.

Tổ dân phố tích cực hưởng ứng các phong trào do thành phố và phường phát động như Ngày Chủ nhật xanh, phong trào trồng hoa mai vàng trước ngõ, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; người dân đã nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn và giữ gìn vệ sinh chung. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn đạt 97,4%.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Phong Phú Phan Hồng Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích mà cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận cùng toàn thể bà con nhân dân tổ dân phố Kế Môn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả thiết thực trong phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn và thắt chặt tình làng nghĩa xóm tại Kế Môn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, nhân dân tổ dân phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững sự đoàn kết, đồng lòng cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, ấm no và hạnh phúc.