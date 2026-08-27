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Thế giới

Giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực do xung đột

ClockThứ Sáu, 28/08/2026 09:21
Ngày 25 và 26/8, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề “Lương thực dưới làn đạn: Vai trò của Hội đồng Bảo an trong giảm thiểu các cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và tại chỗ”.

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 Quang cảnh Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 25/8/2026. (Ảnh: Xinhua)

Phiên thảo luận diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Lars Rasmussen.

Tại phiên thảo luận, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo các hệ thống lương thực thiết yếu và sinh kế của người dân đang bị đe dọa nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới; nhấn mạnh hòa bình là sự bảo vệ tốt nhất trước tình trạng mất an ninh lương thực; kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động để phá vỡ vòng luẩn quẩn giữa xung đột và nạn đói. Đại diện các nước và tổ chức quốc tế chia sẻ quan ngại sâu sắc và nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn ngừa xung đột, bảo vệ dân thường và bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn, không bị cản trở.

Đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Công sứ Nguyễn Hải Lưu phát biểu nhấn mạnh xung đột là nguyên nhân hàng đầu gây mất an ninh lương thực, ngược lại mất an ninh lương thực cũng là một gốc rễ của xung đột. Công sứ Nguyễn Hải Lưu nêu rõ, là quốc gia từng đi lên từ những khó khăn của chiến tranh và đói nghèo để trở thành một đất nước hòa bình và xuất khẩu lương thực, Việt Nam tái khẳng định cam kết đầy đủ đối với các nghị quyết của Liên hợp quốc; hối thúc xử lý tận gốc các nguyên nhân của xung đột, trong đó có mất an ninh lương thực; kêu gọi các bên xung đột tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở.

https://nhandan.vn/giai-quyet-tinh-trang-mat-an-ninh-luong-thuc-do-xung-dot-post985008.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: giải quyếttình trạngmất an ninh lương thựcxung đột
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