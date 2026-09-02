UBND thành phố công bố các quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo thành phố trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thị Hoài Trâm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh dự, trao các quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Thắng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 28/8/2026, Chủ tịch UBND thành phố điều động đồng chí Trần Thị Hoài Trâm nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 3/9/2026 đến ngày 2/9/2031.

Theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 28/8/2026, đồng chí Lê Minh Nhân được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng với đó, theo các Quyết định số 2976, 2977, 2978 và 2979/QĐ-UBND ngày 28/8/2026, Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm các đồng chí: Nguyễn Huy Hiển, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Thiên Bình và Dương Thị Thu Truyền giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 1/9/2026 đến ngày 31/8/2031.

Lãnh đạo UBND thành phố tặng hoa, chúc mừng các đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 28/8/2026, UBND thành phố tiếp nhận đồng chí Văn Anh Tuấn, Thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đến công tác tại Văn phòng UBND thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Huế. Thời hạn giữ chức vụ từ ngày 3/9/2026 đến ngày 2/9/2031.

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, hiệu quả; đồng thời phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của thành phố trên các lĩnh vực văn hóa, di sản, thể thao và du lịch.

Về công tác ngoại vụ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho rằng, trong bối cảnh tình hình đối ngoại quốc tế có nhiều thay đổi, yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác, đa phương hóa và thu hút đầu tư ngày càng cao, công tác đối ngoại cần tiếp tục được điều chỉnh, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh trao quyết định, chúc mừng Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Văn Anh Tuấn.

Đối với Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, bám sát hoạt động của lãnh đạo thành phố, bảo đảm công việc được xử lý kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do Trung ương giao.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới nhận thức đầy đủ trách nhiệm, chủ động khắc phục hạn chế, phát huy điểm mạnh; giữ tinh thần cầu thị, lắng nghe và không ngừng hoàn thiện bản thân. Đồng thời, cần quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Nhân cảm ơn sự quan tâm, dìu dắt, đào tạo và bố trí công tác của lãnh đạo thành phố.

Đồng chí Lê Minh Nhân khẳng định, sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực công tác; sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới, sáng tạo và tích cực triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố; tăng cường phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.