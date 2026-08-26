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Thế giới

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

ClockThứ Năm, 27/08/2026 11:21
Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ-IranMỹ và Iran tiến gần giải pháp ngoại giao

Nước trung gian hòa giải Qatar cho biết, các cuộc tiếp xúc với Mỹ và Iran vẫn được duy trì nhằm tìm cách đưa hai bên trở lại bàn đàm phán. Theo Bộ Ngoại giao Qatar, các quan chức nước này thường xuyên liên lạc với Washington và Tehran để trao đổi các ý tưởng và tìm cách khôi phục đàm phán.

Một phái đoàn chính thức của Pakistan đã tới Iran để thảo luận với các quan chức cấp cao nước chủ nhà về tình hình hòa bình và an ninh tại khu vực. Pakistan cho biết, nước này đã có các cuộc trao đổi tích cực với Iran nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng, khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz và thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Pakistan và Iran cho biết, Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, trong đó bao gồm việc bảo đảm tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz. Theo nguồn tin, thỏa thuận dự kiến được công bố chính thức trong những ngày tới. Tuy nhiên, hiện cả Washington và Tehran chưa có xác nhận chính thức.

Liên quan tình hình Eo biển Hormuz, các nước trung gian hòa giải tiếp tục thúc đẩy việc mở lại tuyến vận tải biển quan trọng này. Qatar kêu gọi các bên ưu tiên đối thoại, hướng tới mục tiêu trước mắt là mở lại Eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định, ưu tiên của nước này là khôi phục hoạt động hàng hải bình thường, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, cũng như sự an toàn của các chuỗi cung ứng.

Cùng với nỗ lực của Pakistan và Qatar, Oman đang thảo luận với Iran về việc thiết lập một hành lang hàng hải chung tạm thời qua Eo biển Hormuz, đồng thời bắt đầu hoạt động rà phá thủy lôi và hướng tới xây dựng một tuyến hàng hải ổn định hơn.

https://nhandan.vn/thuc-day-giai-quyet-xung-dot-my-iran-post984707.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: thúc đẩygiải quyếtxung độtMỹIran
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