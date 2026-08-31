Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các Ban, bộ ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội kết nối đến điểm cầu các Ban, bộ ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả; góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; bảo đảm các Nghị quyết, Chỉ thị và Chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Theo dự kiến chương trình, Hội nghị sẽ nghe phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị về: Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.