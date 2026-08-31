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Thế giới

Hơn 100 người thương vong trong các cuộc không kích của Mỹ vào các mục tiêu ở Iran

ClockThứ Năm, 03/09/2026 09:16
Theo thông báo đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, Bộ trưởng Y tế Iran Mohammad-Reza Zafarghandi ngày 2/9 cho biết, 18 người đã thiệt mạng và 108 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này vào đêm trước đó.

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 Những tòa nhà bị phá hủy sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ xuống thủ đô Tehran, Iran, ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các "hành động gây hấn" mới nhất của Mỹ đối với nước này, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Tehran trong việc bảo vệ nền độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, đêm 1/9, Mỹ đã một lần nữa vi phạm chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran, tấn công nhiều địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng dịch vụ, khiến một số công dân Iran thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây thiệt hại cho tài sản công và tư nhân ở nước này.

Trước đó cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X rằng lực lượng của họ đã "hoàn tất thành công một đợt tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran", viện dẫn lý do là để đáp trả "các nỗ lực tấn công gần đây của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nhằm vào tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz và binh sĩ Mỹ". 

Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ và lợi ích của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Cũng trong ngày 2/9, Qatar bày tỏ tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng và hướng tới giải pháp bảo đảm quyền tự do hàng hải, đồng thời mở đường cho nền hòa bình bền vững trong khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao Qatar, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã đưa ra những tuyên bố này trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Thủ tướng Liban Nawaf Salam.

Các cuộc điện đàm tập trung vào sự hợp tác của Qatar với Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Liban cũng như các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, bên cạnh việc thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực. Các quan chức cũng đã rà soát lại các nỗ lực ngoại giao và công tác phối hợp chung nhằm giảm leo thang căng thẳng, đồng thời tăng cường an ninh và ổn định khu vực. Các cuộc điện đàm trên diễn ra sau khi xảy ra đợt tấn công qua lại mới giữa Mỹ và Iran.

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Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Mỹcác mục tiêuIran
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