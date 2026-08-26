  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 29/08/2026 12:45

Phong Phú: “Cà phê sáng thứ Bảy” cùng dân

HNN.VN - Sáng 29/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú tổ chức chương trình “Cà phê sáng thứ Bảy” cùng người dân tổ dân phố (TDP) Điền Hương.

Giải quyết kiến nghị về hạ tầng dân sinh ở cơ sởXây dựng “Phường không ma túy” tại Phong PhúPhường Phong Phú còn 4 trường học sau sắp xếp

 Nhiều ý kiến, đề xuất, trao đổi giữa người dân và đại diện lãnh đạo phường Phong Phú tại "Cà phê sáng thứ Bảy".

Trong không khí cởi mở, gần gũi, người dân TDP Điền Hương thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề gắn với đời sống hằng ngày. Với phương châm “Lắng nghe để thấu hiểu - Đồng hành để phát triển”, bà Lê Thị Hoa Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, chương trình là dịp để Nhân dân nói lên tâm tư, nguyện vọng; đồng thời giúp Mặt trận và chính quyền nắm bắt kịp thời những vấn đề từ cơ sở để cùng tháo gỡ.

Các ý kiến tập trung vào hạ tầng, dân sinh như sửa tuyến đường liên TDP Kế Môn - Điền Hương; sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 49B, rà soát các tuyến chưa có điện để đầu tư theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm; mở đường cấp phối vào khu vực rừng sản xuất. Người dân cũng kiến nghị bố trí đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc tại ngã tư Điền Hương; đưa dụng cụ thể dục thể thao tại Trường Tiểu học Điền Hương (cũ) ra khu vực phía ngoài để thuận tiện tập luyện. Đồng thời, đề nghị phường duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đăng Phúc cùng đại diện các ban, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp và ghi nhận các kiến nghị của người dân.

Chương trình “Cà phê sáng thứ Bảy” sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú duy trì định kỳ mỗi tháng một lần, góp phần tạo thêm kênh kết nối gần dân, lắng nghe dân và cùng dân giải quyết những vấn đề từ cơ sở.

Song Minh
 Từ khóa:
Cà phê sáng thứ BảyPhong Phúlắng nghe dân nóiđề xuấtý kiếndân sinh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phường Phong Phú:
Giải quyết kiến nghị về hạ tầng dân sinh ở cơ sở

Ngày 26/8, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phong Phú Nguyễn Văn Dũng chủ trì hội nghị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân tổ dân phố (TDP) Điền Lộc 2 nhằm giải quyết tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Giải quyết kiến nghị về hạ tầng dân sinh ở cơ sở
Xây dựng “Phường không ma túy” tại Phong Phú

Sáng 25/8, Ban Chỉ đạo 138 thành phố do Thượng tá Trần Quốc Hiệu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác xây dựng “Phường không ma túy” trên địa bàn phường Phong Phú.

Xây dựng “Phường không ma túy” tại Phong Phú
Đề xuất chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cho Trường THPT Phan Đăng Lưu

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND TP. Huế về dự kiến phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố. Trong đó, cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế được đề xuất chuyển giao cho UBND TP. Huế để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

Đề xuất chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cho Trường THPT Phan Đăng Lưu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top