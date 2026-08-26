Phong Phú: “Cà phê sáng thứ Bảy” cùng dân

Nhiều ý kiến, đề xuất, trao đổi giữa người dân và đại diện lãnh đạo phường Phong Phú tại "Cà phê sáng thứ Bảy".

Trong không khí cởi mở, gần gũi, người dân TDP Điền Hương thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề gắn với đời sống hằng ngày. Với phương châm “Lắng nghe để thấu hiểu - Đồng hành để phát triển”, bà Lê Thị Hoa Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, chương trình là dịp để Nhân dân nói lên tâm tư, nguyện vọng; đồng thời giúp Mặt trận và chính quyền nắm bắt kịp thời những vấn đề từ cơ sở để cùng tháo gỡ.

Các ý kiến tập trung vào hạ tầng, dân sinh như sửa tuyến đường liên TDP Kế Môn - Điền Hương; sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 49B, rà soát các tuyến chưa có điện để đầu tư theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm; mở đường cấp phối vào khu vực rừng sản xuất. Người dân cũng kiến nghị bố trí đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc tại ngã tư Điền Hương; đưa dụng cụ thể dục thể thao tại Trường Tiểu học Điền Hương (cũ) ra khu vực phía ngoài để thuận tiện tập luyện. Đồng thời, đề nghị phường duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đăng Phúc cùng đại diện các ban, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp và ghi nhận các kiến nghị của người dân.

Chương trình “Cà phê sáng thứ Bảy” sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú duy trì định kỳ mỗi tháng một lần, góp phần tạo thêm kênh kết nối gần dân, lắng nghe dân và cùng dân giải quyết những vấn đề từ cơ sở.