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Thế giới

Mỹ: Thành phố New York cấm học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo

ClockThứ Năm, 03/09/2026 09:15
Theo thông báo của Thị trưởng New York (Mỹ) Zohran Mamdani ngày 2/9, học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố này sẽ không được sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm học sắp tới.

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 Ảnh minh họa được tạo bởi trí tuệ nhân tạo.

Lệnh cấm trên có thời hạn một năm, nằm trong kế hoạch đánh giá toàn diện cách trẻ em tương tác với công nghệ AI tại hệ thống trường công lập lớn nhất nước Mỹ. Theo Văn phòng Thị trưởng, quy định này áp dụng đối với “tất cả phần mềm sử dụng AI tạo sinh hướng tới học sinh” từ lớp 8 trở xuống, và được mô tả là lệnh cấm sử dụng AI có phạm vi rộng nhất tại Mỹ hiện nay.

Song song với việc hạn chế AI ở các lớp dưới, thành phố New York sẽ tổ chức các khóa học về kiến thức và kỹ năng sử dụng AI (AI literacy) hai lần mỗi năm cho toàn bộ học sinh trung học phổ thông. Một số học sinh cấp trung học phổ thông cũng sẽ được tham gia các chương trình thí điểm, trong đó làm quen với một số nền tảng AI dưới sự giám sát của giáo viên. Các chatbot tương tác đồng hành (companion chatbot) sẽ bị cấm ở tất cả các cấp học.

Chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh học sinh, phụ huynh và các trường học trên khắp nước Mỹ vẫn đang tìm cách xác định vai trò phù hợp của AI trong giáo dục. Các trường vừa muốn trang bị cho học sinh kỹ năng khai thác công nghệ mới, vừa lo ngại các em quá phụ thuộc vào AI hoặc sử dụng công cụ này để gian lận trong học tập.

Chính quyền thành phố New York cũng sẽ đưa ra khuyến nghị về thời lượng sử dụng thiết bị màn hình đối với học sinh. Theo đó, học sinh lớp 3-5 được khuyến nghị sử dụng màn hình không quá 30 phút mỗi ngày, trong khi giới hạn đối với học sinh lớp 6-8 là 45 phút. Giáo viên vẫn được phép sử dụng AI phục vụ việc xây dựng kế hoạch giảng dạy và các công việc hành chính, vận hành.

Hiện, ít nhất 37 bang của Mỹ đã ban hành hướng dẫn chính thức về AI để các trường học tham khảo, song chưa có một định nghĩa thống nhất về “kiến thức AI” cũng như cách thức giảng dạy nội dung này. Bang New York năm ngoái cũng đã thông qua quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học.

Giới chức giáo dục thành phố New York sẽ tiến hành rà soát toàn diện những công cụ công nghệ đang được sử dụng trong hệ thống trường công lập, đồng thời loại bỏ những công cụ bị xác định là không thiết yếu đối với hoạt động học tập.

https://nhandan.vn/my-thanh-pho-new-york-cam-hoc-sinh-su-dung-tri-tue-nhan-tao-post986014.html?gidzl=szd9OU_yH7NLnyfXxkf1Sjt7oc3mvqKYm9IVDVMvH7MNcyDYzkWQT97Ba3IblHWbbCgIP3035RyZwVv7S0

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: New Yorkcấm học sinhsử dụngtrí tuệnhân tạo
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