Giải phóng mặt bằng đường Bà Triệu: Kiên quyết & thấu tình đạt lý

Sau thời gian nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công, tuyến đường Bà Triệu mở rộng đang từng bước hình thành diện mạo mới.

Khi hiểu lợi ích chung

Sáng 30/7, sau quá trình dài tuyên truyền, vận động, thuyết phục của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan, 3 hộ gia đình sinh sống dọc tuyến đường Bà Triệu gồm: Các đồng thừa kế của gia đình bà Nguyễn Thị Thục (114 Bà Triệu); các đồng thừa kế của gia đình ông bà Nguyễn Hoàng, Trịnh Thị Hảo (239 Bà Triệu) và gia đình ông Nguyễn Công Thành (259 Bà Triệu) đã cam kết tự nguyện bàn giao mặt bằng sau khi nhận tiền bồi thường theo quy định. Đây là 3 trong 5 hộ gia đình được đội ngũ cán bộ phường và đơn vị liên quan đến nhà vào sáng cùng ngày (30/7) để bàn giao quyết định cưỡng chế GPMB của chính quyền địa phương.

“Theo đo đạc, gia đình tôi phải lùi vào 5 mét để bàn giao 75m2 cho việc mở rộng đường Bà Triệu. Nếu lùi vào như vậy, gia đình tôi vẫn còn diện tích đất để kinh doanh, bán cơm hằng ngày. Mở rộng đường, việc buôn bán cũng thuận lợi hơn nên chúng tôi đồng ý bàn giao mặt bằng. Mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại, sinh sống, kinh doanh, buôn bán của các hộ dân thuận lợi hơn”, ông Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Từ 3 trường hợp cụ thể trên có thể thấy, GPMB không đơn thuần là câu chuyện áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, mà đằng sau mỗi phương án thu hồi đất là sinh kế, tài sản, công việc kinh doanh và cuộc sống của từng hộ gia đình. “Để tạo được sự đồng thuận của người dân, điều quan trọng là chính quyền và các cơ quan chức năng phải làm cho người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, thấy được lợi ích lâu dài mà dự án mang lại cho chính gia đình và cộng đồng”, bà Lữ Thị Hoa, Tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Thuận Hóa nói.

Theo thống kê, trên tuyến đường Bà Triệu hiện còn 34 hộ gia đình chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng. Ông Nguyễn Sang, chuyên viên Phòng Đền bù GPMB phát triển quỹ đất thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế cho biết, các đơn vị đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng. Đồng thời, các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các bước theo quy định đối với những trường hợp chưa chấp hành. “Sắp tới, chúng tôi tiếp tục đến nhà người dân để bàn giao quyết định cưỡng chế của chính quyền địa phương đối với 6 hộ gia đình khác trên tuyến nhằm sớm có mặt bằng thi công mở rộng tuyến đường một cách đồng bộ”, ông Sang cho biết thêm.

Cán bộ phường Thuận Hóa và đơn vị chức năng đến từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng mở rộng đường Bà Triệu.

Quyết liệt hơn nữa

GPMB luôn là một trong những “nút thắt” lớn đối với các dự án đầu tư xây dựng. Nhiều bài học được rút ra từ 3 hộ gia đình cam kết tự nguyện bàn giao mặt bằng nêu trên. Đó là, muốn GPMB nhanh, trước hết phải làm tốt công tác dân vận. Điều này đồng nghĩa với việc, cấp ủy, chính quyền địa phương và các phòng, ban chuyên môn không thể chỉ thông báo quyết định thu hồi đất rồi chờ người dân thực hiện, mà cần trực tiếp xuống cơ sở, gặp từng hộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích cặn kẽ các quy định, phương án bồi thường, hỗ trợ và những lợi ích mà dự án mang lại.

Cùng với đó, việc giải quyết từng trường hợp phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chính sách, đúng quy định và có sự nhất quán. Khi người dân thấy quyền lợi chính đáng của mình được bảo đảm, nhận thức rõ trách nhiệm đối với lợi ích chung, họ sẽ đồng thuận.

Đối với những trường hợp đã được giải thích, vận động đầy đủ, chính sách bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng quy định, nhưng người dân vẫn cố tình chây ỳ, không bàn giao mặt bằng, cần kiên quyết cưỡng chế. Có như vậy mới bảo đảm sự công bằng giữa những hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng và những trường hợp cố tình trì hoãn.

Một bài học khác đặt ra là khi một gia đình đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng thì cần sớm tổ chức tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trong phạm vi thu hồi để bàn giao thực địa cho nhà thầu. Khi mặt bằng được giải phóng đến đâu, thi công đến đó thì sẽ hạn chế tình trạng dây dưa kéo dài, đồng thời tạo niềm tin cho các hộ còn lại.

Dù còn những khó khăn nhưng đến nay, sau thời gian nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư và đơn vị thi công, tuyến đường Bà Triệu mở rộng đang từng bước hình thành diện mạo mới. Nhiều đoạn đã được lát đá vỉa hè, bó vỉa. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường Bà Triệu trước ngày 30/12/2026.