“Dân vận khéo” - chìa khóa thành công

Lợi ích lâu dài của công trình đã giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án. Ảnh: Mỹ Lan

Đối thoại để người dân đồng hành

Dự án (DA) sửa chữa cầu Mụ Thúy và cầu Ông Lĩnh được triển khai với mục tiêu nâng cấp hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quá trình thực hiện DA gặp khó khăn khi có ba hộ dân sinh sống gần khu vực hai cây cầu bị ảnh hưởng, cần bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Đây là bài toán không dễ đối với cấp ủy, chính quyền xã Quảng Điền. Bởi GPMB liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nếu chỉ áp dụng các quy định hành chính đơn thuần sẽ rất khó tạo được sự đồng thuận. Ngay từ đầu, địa phương xác định, phải lấy công tác dân vận làm trọng tâm, kiên trì tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân.

Sau các cuộc họp bàn, lãnh đạo xã Quảng Điền thống nhất thành lập đoàn công tác do Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ánh Cầu làm trưởng đoàn để đến từng nhà gặp gỡ từng hộ dân. Tham gia đoàn còn có Phó Chủ tịch UBND xã, đại diện các phòng, ban chuyên môn và đơn vị thi công.

Không tổ chức những buổi làm việc mang tính hình thức, đoàn công tác trực tiếp đến từng hộ dân để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những băn khoăn của người dân. Mỗi ý kiến đều được ghi nhận, giải thích cụ thể trên tinh thần tôn trọng, cầu thị và đặt lợi ích chung của cộng đồng lên hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Hoàng Văn Minh Châu cho biết, việc sửa chữa cầu Mụ Thúy và cầu Ông Lĩnh nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là người dân thôn An Xuân Đông. Khi công trình hoàn thành, cầu được mở rộng, đường sá khang trang sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đi lại, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Đây là công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Vì vậy, địa phương nhận được sự chia sẻ, đồng thuận của người dân để công trình sớm đưa vào sử dụng.

Sự chân thành trong cách vận động cùng những phân tích cụ thể về lợi ích lâu dài của công trình đã giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của DA. Từ chỗ còn nhiều băn khoăn, các hộ dân dần đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ những công trình bị ảnh hưởng để bàn giao mặt bằng.

Ông Hồ Xuân Thành, một trong ba hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho biết: “Gia đình đã chủ động tháo dỡ các công trình liên quan để tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại của bà con thuận lợi hơn. Đây là công trình phục vụ lợi ích chung, nên gia đình sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương”.

Tạo đồng thuận

GPMB luôn là một trong những khâu khó nhất khi triển khai các công trình xây dựng. Những vướng mắc thường không chỉ liên quan đến tài sản, đất đai mà còn là tâm tư, tình cảm, sự gắn bó của người dân với nơi sinh sống nhiều năm.

Chính vì vậy, muốn tạo được sự đồng thuận, điều quan trọng nhất là phải làm tốt công tác dân vận. Không chỉ tuyên truyền chủ trương, chính sách, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ cơ sở còn phải biết lắng nghe, chia sẻ và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân.

Hiệu quả trong công tác GPMB từ DA sửa chữa cầu Mụ Thúy và cầu Ông Lĩnh là minh chứng sinh động cho cách làm đó. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban chuyên môn cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, những khó khăn trong công tác GPMB đã từng bước được tháo gỡ bằng sự đồng thuận thay vì áp lực hành chính.

Đến nay, các hộ dân liên quan đã thống nhất bàn giao, hoàn trả mặt bằng. Kết quả này không chỉ giúp công trình triển khai sớm, mà còn khẳng định hiệu quả của phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” trong thực tiễn.