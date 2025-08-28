  • Huế ngày nay Online
Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho gần 180 đảng viên

HNN.VN - Sáng 28/8, các phường: Thuận Hóa, Vỹ Dạ, Kim Trà, Phong Phú và Phú Bài tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 173 đảng viên và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đảng viên P. Thuận Hóa. Ảnh: THANH HƯƠNG

Đợt này, P. Thuận Hóa trao tặng Huy hiệu Đảng cho 102 đảng viên từ 30 - 80 năm tuổi Đảng, đồng thời truy tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy P. Thuận Hóa Nguyễn Đình Bách cho biết: Đảng bộ phường được thành lập theo Quyết định số 2298 ngày 19/6/2025 của Thành ủy Huế trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định rõ hơn vai trò hạt nhân chính trị của Đảng ủy phường trong lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng P. Thuận Hóa văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm của TP. Huế.

Lãnh đạo P. Vỹ Dạ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: HẢI THUẬN

Tại P. Vỹ Dạ, 24 đảng viên tiêu biểu của phường vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 Lãnh đạo P. Kim Trà chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ảnh: HÀN ĐĂNG

Tại P. Kim Trà, đợt này có 8 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên P. Phong Phú. Ảnh: MINH VĂN

P. Phong Phú có 4 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại nhà riêng đối với đảng viên lão thành Nguyễn Hữu Dực. Ảnh: THANH ĐOÀN

Cũng trong sáng 28/8, Đảng ủy P. Phú Bài tổ chức trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại nhà riêng đối với đảng viên lão thành Nguyễn Hữu Dực.

Đảng viên Nguyễn Hữu Dực (sinh năm 1926, quê quán Thủy Châu - Hương Thủy), nguyên là cán bộ Tổng cục II - Bộ Quốc phòng, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 1, P. Phú Bài.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy P. Phú Bài đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 34 đảng viên, trong đó, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi năm Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ghi nhận, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường khẳng định: Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, tôn vinh quá trình cống hiến to lớn của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần xây dựng, phát triển các địa phương nói riêng, TP. Huế nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

