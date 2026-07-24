Thêm nguồn lực chăm lo người có công

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao quà cho gia đình chính sách và người có công.

Kết nối các hoạt động tri ân

Những ngày này, Phòng Người có công (Sở Nội vụ TP. Huế) trở thành đầu mối kết nối các hoạt động tri ân, chăm lo người có công từ các đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, nhiều hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường đang được rà soát để có hình thức hỗ trợ phù hợp trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Công ty CP Frit Huế dành 300 triệu đồng hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở. Theo mức hỗ trợ được doanh nghiệp xác định, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, đang hưởng trợ cấp hằng tháng, có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi trường hợp; người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi trường hợp. Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với các xã, phường rà soát, lựa chọn đối tượng để nguồn hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu.

Theo ông Nguyễn Cửu Chung, đại diện Công ty CP Frit Huế, đây là hoạt động được doanh nghiệp duy trì hằng năm nhằm tri ân người có công và gia đình chính sách. Trước đây, chương trình chủ yếu được triển khai tại những địa phương nơi công ty đặt nhà máy. Những năm gần đây, khi nguồn kinh phí dành cho hoạt động này tăng lên, doanh nghiệp lựa chọn phối hợp với Sở Nội vụ để mở rộng phạm vi chăm lo và thực hiện việc rà soát bài bản hơn. Sau khi có danh sách chính thức, công ty sẽ phối hợp tổ chức các đoàn đến trao hỗ trợ cho từng gia đình trong dịp 27/7.

Không chỉ chăm lo về điều kiện sinh hoạt, nhu cầu sức khỏe và khả năng vận động của người có công cũng được quan tâm bằng những chương trình chuyên môn cụ thể. Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế phối hợp với Công ty TNHH Chỉnh hình VietHealth tổ chức khám, tư vấn, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa chân, tay giả miễn phí cho thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Cùng với các chương trình mới được triển khai, nhiều cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, mặt trận và đoàn thể tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo người có công theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tích cực đồng hành với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thông qua thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đời sống, sức khỏe. Mỗi phần việc có cách triển khai khác nhau, song đều hướng đến mục tiêu làm cho sự tri ân ngày càng cụ thể, thiết thực hơn.

Sát từng hoàn cảnh

Trong số những trường hợp được đề nghị Công ty CP Frit Huế hỗ trợ, ông Hồ Văn Mạnh, sinh năm 1960, ở thôn Ka Vin, xã A Lưới 4, là con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, sống một mình, kinh tế khó khăn. Căn nhà ông đang ở đã xuống cấp, phần mái hư hỏng và cần được khắc phục. Khoản hỗ trợ dù chưa thể giải quyết toàn bộ khó khăn nhưng có thể góp thêm nguồn lực để gia đình sửa chữa những hạng mục cần thiết.

Cùng thuộc diện con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, đang hưởng trợ cấp hằng tháng, bà Lê Thị Niệm, trú tại tổ 14, phường Phú Bài, bị khuyết tật bẩm sinh, sức khỏe yếu, khả năng lao động hạn chế. Sinh hoạt hằng ngày của bà phụ thuộc nhiều vào sự chăm sóc của người thân, trong khi điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn.

Mỗi trường hợp có một hoàn cảnh riêng, đòi hỏi việc rà soát không chỉ dừng lại ở xác định đúng diện chính sách mà còn phải nắm được mức độ khó khăn và nhu cầu thực tế. Theo ông Hồ Văn Mẫn, Phó Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ đề nghị các xã, phường kiểm tra kỹ từng trường hợp theo các tiêu chí về diện chính sách, mức độ khuyết tật, hoàn cảnh sống và nhu cầu hỗ trợ. Trên cơ sở danh sách được địa phương xác nhận, các nguồn lực sẽ được kết nối phù hợp, ưu tiên những trường hợp thực sự khó khăn.

Mạch chăm lo ấy đã được duy trì qua nhiều năm. Năm 2025, bà Kăn Rồi, người có công giúp đỡ cách mạng ở thôn Kê 2, xã A Lưới 1, được Sở Nội vụ kết nối doanh nghiệp hỗ trợ 5 triệu đồng. “Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nên khi được địa phương và doanh nghiệp quan tâm, tôi rất xúc động. Phần quà giúp tôi bớt đi phần nào khó khăn, nhưng quý hơn là tôi vẫn luôn được nhớ đến”, bà Kăn Rồi chia sẻ.

Theo ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước, Sở Nội vụ tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Sự chăm lo không chỉ dừng ở những phần quà dịp lễ, Tết mà còn được cụ thể bằng nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi khi ốm đau, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn và tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ.