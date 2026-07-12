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Thế giới

NATO thể hiện thiện chí đối thoại với Nga

ClockChủ Nhật, 12/07/2026 14:53
Theo trang mạng Profile của Nga, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Nga.

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Trong thông điệp video về kết quả Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara được đăng trên mạng xã hội, ông Fico nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất đối với tôi là nhiều nước NATO đã bày tỏ sự quan tâm đến việc cần tiến hành đối thoại với Nga. Tôi hoan nghênh điều này và đã ủng hộ từ lâu". Theo Thủ tướng Slovakia, nước này ủng hộ hợp tác và đối thoại, đồng thời phản đối chiến tranh.

Tuy nhiên, đến nay, NATO chưa chính thức xem xét bất kỳ cuộc đối thoại nào với Nga và vẫn coi Nga là "mối đe dọa lâu dài đối với an ninh Euro-Atlantic".

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận về khả năng đàm phán với Moskva, nhưng vẫn xem các cuộc tiếp xúc như một công cụ gây sức ép nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

https://nhandan.vn/nato-the-hien-thien-chi-doi-thoai-voi-nga-post975103.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: NATOthể hiệnthiện chíđối thoạiNga
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