Chuyển đổi số để chăm lo người có công tốt hơn

Thực hiện chi trả chế độ ưu đãi qua tài khoản ngân hàng sẽ giúp đối tượng hưởng chủ động hơn.

Giải quyết chính sách bằng công nghệ số

Đến kỳ nhận trợ cấp thương binh hằng tháng, ông Nguyễn Thông (tổ dân phố Khánh Mỹ, phường Phong Điền) lại đến Bưu điện phường để lĩnh tiền. Điều khiến ông băn khoăn là việc đi lại khi sức khỏe bắt đầu giảm sút và thời gian chi trả chưa cố định.

“Giờ tuổi cao rồi, đi lại không còn nhanh nhẹn như trước. Nếu nhận trợ cấp qua tài khoản thì không phải chờ đợi, con cháu cũng có thể hỗ trợ. Điều tôi mong nhất là chính sách ngày càng thuận tiện cho những người đã có tuổi”, ông Thông chia sẻ.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và chương trình chuyển đổi số quốc gia, toàn thành phố có 15 xã, phường triển khai chi trả chế độ ưu đãi cho người có công qua tài khoản ngân hàng với 1.166/2.947 người có công (đạt tỷ lệ gần 40%).

Để giúp người thụ hưởng giảm thời gian đi lại, chủ động hơn trong việc sử dụng tiền trợ cấp, đồng thời giảm áp lực cho công tác chi trả trực tiếp, Sở Nội vụ phối hợp với Bưu điện thành phố, VietinBank cùng chính quyền các xã, phường: Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền triển khai chi trả chế độ qua thẻ ngân hàng. Cùng với việc mở tài khoản, cán bộ cơ sở trực tiếp hướng dẫn người có công sử dụng dịch vụ, giải đáp những băn khoăn của người có công, gia đình chính sách để ai cũng có thể tiếp cận phương thức chi trả mới này.

Hình thành dữ liệu số đồng bộ

Với sự hỗ trợ của công nghệ, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được ghi nhận đem lại hiệu quả tích cực. Từ những nhóm Zalo của các cựu chiến binh, tổ chức, cá nhân, nhiều hoạt động xã hội hóa đã được kết nối để chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, hỗ trợ gia đình chính sách và bảo tồn những địa chỉ đỏ. Đơn cử trường hợp Đại tá Nguyễn Cao Lưu (ở Hà Nội) cùng những đồng đội từng chiến đấu tại xã Phong Hiền (cũ) đã huy động nguồn lực tài chính, thông tin, dữ liệu để phục dựng Di tích Trạm Phẫu thuật Tiền phương tại thôn Triều Dương (nay thuộc tổ dân phố Bắc Hiền, phường Phong Thái) - nơi 33 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Việc xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu cũng đang được Sở Nội vụ và các địa phương đẩy mạnh thực hiện. Nhất là trong đợt cao điểm lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công an thành phố và các địa phương rà soát, đối chiếu thông tin liệt sĩ, thân nhân trên toàn địa bàn. Từ dữ liệu được cập nhật, các địa phương lập danh sách thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu ADN, hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Tại phường Phong Thái - địa phương đang quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền, Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Sơn và Đền Liệt sĩ Phong Hiền, cán bộ địa phương đã rà soát được 153 thân nhân của 84 liệt sĩ để phục vụ lấy mẫu ADN. Sau mỗi hồ sơ là hành trình dò tìm, rà soát, kiểm tra, đối chiếu để kết nối thông tin giữa các cơ quan, qua đó tăng cơ hội sớm đưa các liệt sĩ trở về đúng tên tuổi của mình.

Từ “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dữ liệu số thực sự trở thành “cầu nối” thông tin quan trọng. Vì mỗi thông tin được chuẩn hóa, mỗi hồ sơ được bổ sung đầy đủ sẽ có thêm cơ sở để đối chiếu, xác minh, phục vụ công tác giám định ADN, giúp nhiều gia đình sớm tìm lại người thân sau những năm mòn mỏi tìm kiếm.

Theo báo cáo của Phòng Người có công, Sở Nội vụ, việc quản lý, lưu trữ hồ sơ mộ liệt sĩ, thông tin về liệt sĩ còn hạn chế. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hồ sơ bàn giao chưa đầy đủ, dữ liệu thân nhân chưa thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu liệt sĩ/mộ liệt sĩ hiện nay không tra cứu được nên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ để việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngày càng đầy đủ, chính xác và kết nối thông suốt.