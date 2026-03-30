ClockChủ Nhật, 05/04/2026 16:15

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH thành phố khóa XVI

HNN.VN - Chiều 5/4, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Sửu cho biết, Đoàn ĐBQH TP. Huế đã tổ chức Phiên họp thứ Nhất để bầu Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI.

Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của ĐảngChất lượng đại biểu nâng lên, bảo đảm cơ cấu, phát huy dân chủMặt trận Tổ quốc các cấp phát huy vai trò cầu nối, tạo đồng thuận trong bầu cửGiữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung được bầu giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH thành phố. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa IX.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế được phân công làm triệu tập viên, chủ trì triệu tập và điều hành cuộc họp của Đoàn theo luật định.

Theo Công văn số 400-CV/ĐUQH ngày 16/3/2026 của Đảng ủy Quốc hội về việc đề nghị giới thiệu nhân sự bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI, tại mục 1 nêu rõ, đồng chí dự kiến làm Trưởng đoàn sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định làm triệu tập viên của Đoàn ĐBQH.

Cuộc họp diễn ra trước phiên trù bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đây là nội dung quan trọng nhằm sớm kiện toàn tổ chức của Đoàn ĐBQH thành phố, tạo cơ sở để Đoàn triển khai các hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ, chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI.

Đoàn ĐBQH TP. Huế khóa XVI gồm 9 đại biểu. Trên cơ sở các nội dung, tài liệu được quán triệt tại phiên họp, danh sách nhân sự được giới thiệu để các đại biểu tiến hành bầu Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn. Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, ĐBQH khóa XVI được bầu giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH thành phố Huế khóa XV, ĐBQH khóa XVI được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Trước đó, ở nhiệm kỳ khóa XV, chức danh Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế do đồng chí Lê Trường Lưu, nguyên Bí thư Thành ủy Huế đảm nhiệm.

Lê Thọ
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri:
Lắng nghe tâm tư, cam kết hành động

Sáng 3/3, tại nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố khóa IX đồng loạt tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định.

Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Ngày 1/3, tại xã Lộc An, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Đơn vị bầu cử số 4, thành phố Huế đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử. Chủ trì hội nghị có UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

