Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH thành phố khóa XVI

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung được bầu giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH thành phố. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa IX.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế được phân công làm triệu tập viên, chủ trì triệu tập và điều hành cuộc họp của Đoàn theo luật định.

Theo Công văn số 400-CV/ĐUQH ngày 16/3/2026 của Đảng ủy Quốc hội về việc đề nghị giới thiệu nhân sự bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI, tại mục 1 nêu rõ, đồng chí dự kiến làm Trưởng đoàn sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định làm triệu tập viên của Đoàn ĐBQH.

Cuộc họp diễn ra trước phiên trù bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đây là nội dung quan trọng nhằm sớm kiện toàn tổ chức của Đoàn ĐBQH thành phố, tạo cơ sở để Đoàn triển khai các hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ, chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI.

Đoàn ĐBQH TP. Huế khóa XVI gồm 9 đại biểu. Trên cơ sở các nội dung, tài liệu được quán triệt tại phiên họp, danh sách nhân sự được giới thiệu để các đại biểu tiến hành bầu Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn. Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, ĐBQH khóa XVI được bầu giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH thành phố Huế khóa XV, ĐBQH khóa XVI được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, ở nhiệm kỳ khóa XV, chức danh Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế do đồng chí Lê Trường Lưu, nguyên Bí thư Thành ủy Huế đảm nhiệm.