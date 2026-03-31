Chất lượng đại biểu nâng lên, bảo đảm cơ cấu, phát huy dân chủ

Tại điểm cầu thành phố Huế

Dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu TP. Huế, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu đạt 99,70%, với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại trên 72 nghìn khu vực bỏ phiếu.

Kết quả, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong tổng số 863 người ứng cử; trong đó 214 đại biểu do Trung ương giới thiệu trúng cử, 286 đại biểu do địa phương giới thiệu trúng cử. Cơ cấu, thành phần đại biểu tiếp tục được bảo đảm: tỷ lệ nữ đạt 30%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 15,20%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 3,6%; đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 6,6%. Trình độ chuyên môn được nâng lên, với trên 83% đại biểu có trình độ trên đại học.

Đối với HĐND các cấp, các địa phương đã bầu đủ số lượng theo quy định. Cả nước bầu được 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã; cơ cấu đại biểu tiếp tục được bảo đảm hợp lý, nhiều địa phương đạt và vượt yêu cầu về tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số và đại biểu tái cử.

Các địa phương đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; ứng dụng chuyển đổi số; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Tại thành phố Huế, công tác bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Thành phố đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu HĐND thành phố và 804 đại biểu HĐND cấp xã, phường, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định.

Cử tri phường Hóa Châu tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp, thể hiện rõ tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin chính trị của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt mức rất cao, chất lượng, cơ cấu đại biểu tiếp tục được nâng lên, công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong tổ chức bầu cử có bước tiến rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm lớn rút ra từ thực tiễn tổ chức bầu cử lần này, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; chuẩn bị công tác nhân sự thật kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, lựa chọn được những người thực sự có đức, có tài, có bản lĩnh và tinh thần phụng sự Nhân dân; lấy người dân làm trung tâm trong toàn bộ quá trình bầu cử; đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền để thông tin chính thống đến với cử tri nhanh, rõ, đầy đủ; đồng thời chuyển hóa thành công của bầu cử thành hiệu quả hoạt động thực chất của Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư đề nghị, sau bầu cử, mỗi đại biểu trúng cử phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục cụ thể hóa niềm tin, kỳ vọng của cử tri bằng chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương, hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.