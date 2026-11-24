Những thông tin nổi bật được lựa chọn giới thiệu ở trang Nhất.

Trong đó, ở mục Diễn đàn trên trang 2 có bài: “Để thành phố không lỡ hẹn” phân tích bức tranh kinh tế - ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP. Huế trong 10 tháng năm 2026. Bài viết cũng chỉ ra những điểm sáng về sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, công tác xử lý tài sản công dôi dư và thu hồi nợ đọng thuế để tạo đà thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027.

Cũng trên trang này, mục Góc nhìn: “Công bố sớm sự kiện, bước đi bài bản của du lịch Huế” đánh giá bước chuyển tích cực từ Đề án phát triển công nghiệp văn hóa Huế và kế hoạch công bố sớm khung lịch Festival Huế, các sự kiện văn hóa, thể thao giai đoạn 2026 - 2030. Đây là giải pháp chiến lược giúp doanh nghiệp chủ động kết nối tour tuyến và kích cầu du khách lên kế hoạch khám phá Cố đô từ sớm.

Mục Gặp gỡ (trang 3) tuần này giới thiệu đến bạn đọc nội dung cuộc trao đổi với doanh nhân Nguyễn Văn Phan, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hoa Việt về trăn trở làm sao giữ được sắc màu bền lâu cho di tích Huế. Hơn 40 năm nghiên cứu vật liệu sơn phủ bảo vệ di tích, nhà rường và tác phẩm nghệ thuật trước khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều đặc trưng của Huế, ông đã chia sẻ góc nhìn kết hợp khoa học vật liệu với bảo tồn truyền thống, đồng thời đề xuất mô hình liên kết đào tạo đội ngũ thợ bậc cao kế cận, nhằm tiếp nối và nâng tầm kỹ nghệ bảo tồn di sản Cố đô.

Trang Kinh tế và Phát triển trên số này.

Trên trang Kinh tế và Phát triển đáng chú ý có bài: “Tạo đà cho sản xuất xanh”. Bài viết ghi nhận nỗ lực chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải tại các doanh nghiệp ở khu công nghiệp trên địa bàn TP. Huế như Công ty CP Dệt may Phú Hòa An, Nhà máy EON Industry Việt Nam... Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, bài viết đề cập giải pháp hỗ trợ từ cơ quan chức năng và hướng đi cộng sinh công nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững.

Trang Phóng sự - Ghi chép tuần này giới thiệu bài viết: “Theo ghe mưu sinh trên phá Tam Giang”, ghi lại hành trình theo chân những ngư dân vùng đầm phá qua những đêm trắng đổ trộ, bủa lưới ở đầm Hà Trung và những buổi lặn sâu dưới đáy nước cửa biển Thuận An của tác giả. Phía sau những mẻ tôm, cá, vẹm xanh đầy nhọc nhằn là nghị lực bền bỉ, sự gắn bó với nghề cùng ước mơ nuôi con ăn học nên người.

Bên cạnh đó, ấn phẩm còn đem đến nhiều bài viết chất lượng khác cùng các câu chuyện thể thao trong nước, góc ảnh Huế: “Ươm mầm xanh nơi vùng cao A Lưới”.

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!