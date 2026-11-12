Nổi bật các thông tin thời sự trên trang nhất Báo Huế ngày nay

Tại Thanh Thủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị các sở, ngành giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền về giao thông, khám sức khỏe và quản lý cụm công nghiệp. Các kiến nghị về chính sách người có công, chế độ đối với người hoạt động ở cơ sở và những quy định còn bất cập sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trên trang Thời sự - Chính trị, bài viết “Người thầy ‘quân hàm đỏ" theo chân các giảng viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế qua những giờ lên lớp và trên thao trường. Trong bốn tuần học tập, sinh hoạt tập trung, sinh viên được rèn tính kỷ luật, tinh thần tập thể và ý thức trách nhiệm.

Ở trang Kinh tế, “Xúc tiến thương mại mở lối cho đặc sản vươn xa” đặt vấn đề làm sao để sản phẩm làng nghề Huế có chỗ đứng trong hệ thống phân phối hiện đại. Từ câu chuyện của các cơ sở chế biến hải sản, bài viết cho thấy những việc cần làm sau mỗi cuộc kết nối với nhà phân phối, từ hoàn thiện hồ sơ, chuẩn hóa bao bì, quy cách đóng gói đến bảo đảm nguồn hàng ổn định.

Trang Kinh tế với thông tin đáng chú ý về Xúc tiến thương mại mở lối cho đặc sản vươn xa

Trên trang Văn hóa , “Gỡ khó bài toán nhà văn hóa sau sáp nhập” phản ánh tình trạng nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng chật hẹp, xuống cấp trong khi quy mô dân cư tăng. Toàn thành phố hiện có 61 nhà văn hóa cấp xã, trong đó 32 nhà văn hóa đạt chuẩn. Cùng trang, “Người kể chuyện văn hóa Tà Ôi trên không gian số” giới thiệu A Viết Cước, người đưa tiếng khèn, điệu dân ca, nghề dệt dèng và chuyện làng đến với người xem qua những video do anh thực hiện.

“Chủ động giữ ổn định thị trường cuối năm” ghi nhận nỗ lực kiểm soát hàng giả, hàng lậu và hàng không rõ nguồn gốc tại các điểm kinh doanh và trên môi trường mạng trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Cùng trang là câu chuyện về Nguyễn Phạm Tuyết Nhung, cô gái Huế hai lần đoạt giải Nhì tại các cuộc thi ở Trung Quốc với đề tài về dược liệu.

Ở trang Bạn đọc, “Nỗi lo dưới chân đèo Pê Ke” kể chuyện hơn 80 hộ dân ở xã A Lưới 1 sống trong vùng có nguy cơ trượt lở núi. Mỗi đợt mưa lớn, có những gia đình phải sang trường học ngủ để bảo đảm an toàn. Địa phương đã dự kiến quỹ đất tái định cư, song nguồn vốn thực hiện vẫn chưa được bố trí.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!