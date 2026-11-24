Trang 1 giới thiệu các bài viết tiêu biểu của số báo

“Tạo thêm không gian giới thiệu di sản, cổ vật cung đình” ở trang 1 phản ánh chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh về đẩy nhanh tiến độ tu bổ điện Cần Chánh, Quốc Tử Giám. Đáng chú ý, thành phố định hướng xây dựng bảo tàng cổ vật cung đình mới, đồng thời sớm tìm địa điểm phù hợp để đưa các hiện vật, tư liệu quý đang lưu giữ ra trưng bày. Đây là bước đi nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận di sản, phát huy giá trị kho tàng cổ vật Huế và thúc đẩy kinh tế di sản.

Trong sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam, bài viết “80 năm, văn hóa soi đường cho quốc dân” của tác giả Hương Bình nhìn lại chặng đường 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 đến khát vọng phát triển năm 2045. Từ bối cảnh Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, bài viết phân tích yêu cầu đưa văn hóa vào quy hoạch, bảo tồn di sản, bồi dưỡng người kế nghiệp và phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số.

Trên trang Thời sự - Chính trị (trang 3) là bài “Phát triển công đoàn từ niềm tin của người lao động” phản ánh nỗ lực thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ở TP. Huế, với 51 công đoàn cơ sở thành lập trong 9 tháng đầu năm 2026. Bài viết nhấn mạnh việc xây dựng niềm tin, đối thoại thực chất và bảo vệ quyền lợi người lao động thay vì chỉ chạy theo số lượng.

Trang 4 với hai bài viết kinh tế nông nghiệp nông thôn

“Mở hướng sinh kế với dược liệu bản địa” (trang 4), đề cập Đề án phát triển vùng nguyên liệu dược liệu giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, trên nền tảng hơn 1.600 loài dược liệu tại địa phương. Tác phẩm đặt vấn đề chuyển từ khai thác tự phát sang quy hoạch gắn với chế biến, tiêu thụ bền vững và phát huy vai trò của cộng đồng.

Trên trang Y tế (trang 5), bài “Trao yêu thương, tiếp thêm sự tự tin” ghi nhận các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế và các cơ sở y tế, từ trao tặng mái tóc đến phẫu thuật tạo hình vi phẫu tái tạo vú. Những chương trình này giúp người bệnh vơi mặc cảm, vững vàng tinh thần và nâng cao chất lượng sống.

Trong dòng các vấn đề được quan tâm, “Kiểm soát thực phẩm trường học từ nguồn cung” (trang 7) ghi lại nội dung cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc về đợt kiểm tra liên ngành và giải pháp xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch, ổn định cho bữa ăn học đường.

Số báo này còn có nhiều thông tin hữu ích khác.

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