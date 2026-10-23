Chương trình thử nghiệm “Bàn ăn không màn hình” ở Italy

Theo chương trình thử nghiệm trên, mỗi cơ sở kinh doanh này đều áp dụng một nguyên tắc giống nhau: Khi đến nơi, các gia đình sẽ phải giao điện thoại của mình cho nhân viên phục vụ, đổi lại sẽ nhận được một “bộ dụng cụ đoàn tụ” đặc biệt, được thiết kế phù hợp với bối cảnh nhà hàng và thời lượng bữa ăn.

Tờ Paris Match (Pháp) cho biết, được thiết kế bởi Liên đoàn Nhi khoa Italy, “bộ dụng cụ đoàn tụ” gồm các trò chơi và tranh tô màu, cũng như tờ hướng dẫn dành cho trẻ em và thanh, thiếu niên về cách ứng phó trong thế giới kỹ thuật số. Điều này cho phép trẻ em chơi, tô màu và tương tác với cha mẹ thay vì "dán mắt" vào màn hình. “Sáng kiến tuy nhỏ nhưng có thể giúp ích cho các gia đình. Việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số cần được quản lý, trẻ vị thành niên phải được bảo vệ khỏi việc lạm dụng các thiết bị điện tử và nội dung không phù hợp. Cha mẹ cần nhận thức được những rủi ro và lợi ích liên quan đến việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số”, Anna Cau, người đứng đầu chương trình thử nghiệm ở Sardinia cho biết.

Chương trình thử nghiệm “Bàn ăn không màn hình” tại Sardinia-hòn đảo lớn thứ hai của Italy, nhằm khuyến khích các gia đình trò chuyện với nhau trong bữa ăn (ảnh minh họa). Ảnh: Paris Match

Bên cạnh đó, các gia đình còn được cung cấp cuốn tài liệu cảnh báo rủi ro khi tiếp xúc quá nhiều với màn hình và các mẹo để quản lý mạng xã hội tốt hơn tại nhà.

“Nhà hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo không khí thân mật mà các gia đình tìm lại được khi đi ăn bên ngoài. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện sôi nổi thường nhường chỗ cho những khoảng lặng kéo dài, khi thực khách quá chăm chú vào thiết bị điện tử. Còn những đứa trẻ sẽ được đưa cho thiết bị điện tử để giữ im lặng”, ông Emanuele Frongia, Chủ tịch chi nhánh Sardinia của Fipe-Confcommercio - một hiệp hội đại diện các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ giải thích.

Theo bà Anna Cau, chương trình thử nghiệm này bắt đầu từ ngày 2-11 và dự kiến kéo dài một tháng. Sau khi kết thúc, các bên liên quan sẽ họp để xem xét kết quả và quyết định có mở rộng hoạt động hay không.