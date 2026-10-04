Đón đọc Huế ngày nay số 543, phát hành ngày 6/10

Những thông tin nổi bật được lựa chọn giới thiệu ở trang Nhất.

Trong đó, đáng chú ý ở trang Nhất và trang 2 là bài viết: “Đón khách quốc tế mùa cao điểm” cho thấy sự chủ động của ngành du lịch trước mùa cao điểm khách nước ngoài. Với lượng khách ổn định từ châu Âu, Đông Nam Á và Đông Bắc Á, Huế không chỉ tập trung khai thác du lịch di sản truyền thống mà còn làm mới hành trình bằng các trải nghiệm sâu sắc như du lịch cộng đồng, làng nghề và các tuyến tàu di sản. Cùng với đó, việc nâng chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực và liên kết vùng hứa hẹn sẽ kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng chi tiêu của du khách.

Nổi bật trên trang 3 là bài phỏng vấn Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế về công tác chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão năm 2026. Theo Đại tá Lê Huy Nghĩa, thành phố đã rà soát phương án tại 40 xã, phường; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm để bố trí sẵn tại các khu vực dễ bị chia cắt như A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc nhằm kịp thời hỗ trợ, sơ tán người dân khi thiên tai xảy ra.

Trang 5 với thông tin đáng chú ý về giải pháp chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trên trang 5, bài viết: “Chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Giữ giá trị thật cho thương hiệu Huế” không chỉ khẳng định giá trị của việc đăng ký bảo hộ mà còn chỉ ra thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Từ đó, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp giữ vững uy tín sản phẩm Huế.

Ở trang 7, bài viết: “Nắm người, nắm địa bàn từ dữ liệu lưu trú” ghi nhận thực tế từ công tác kiểm tra tại phường Thuận Hóa cho thấy, việc số hóa và quản lý chặt chẽ dữ liệu tạm trú không chỉ giúp phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm mà còn là chìa khóa để chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng điểm đến an toàn, văn minh.

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