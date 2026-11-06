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Vòng 7 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026-2027: CLB Bóng đá Đại học Văn Hiến - CLB Bóng đá Huế

CLB Bóng đá Huế có chiến thắng đầu tiên sau 7 vòng đấu

ClockThứ Sáu, 06/11/2026 20:10
HNN.VN - Sau 6 vòng đấu chỉ hòa và thua, CLB Bóng đá Huế đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này khi vượt qua Đại học Văn Hiến với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách vào tối 6/11. Ba điểm quý giá sẽ giúp đội bóng Cố đô giải tỏa áp lực và thắp lại hy vọng cho hành trình phía trước.

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 Hội đồng hương Huế tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Hội CĐV Bóng đá Huế sớm có mặt trên sân Bà Rịa. Ảnh: Xuân Vĩnh

Trước trận đấu, Đại học Văn Hiến được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định cùng lợi thế sân nhà. Thực tế trên sân Bà Rịa cũng cho thấy đội chủ nhà là bên chủ động hơn trong phần lớn thời gian thi đấu.

Sau khoảng 25 phút đầu hiệp 1 với thế trận tương đối cân bằng, CLB Bóng đá Huế dần phải lùi sâu, nhường quyền kiểm soát bóng và chịu sức ép ngày càng dồn dập từ đối phương. Dù vậy, hàng phòng ngự đội khách đã đứng vững, giữ tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Đại học Văn Hiến tiếp tục gia tăng sức ép. Các chỉ số chuyên môn phần nào phản ánh sự lấn lướt của đội chủ nhà thông qua tỷ lệ kiểm soát bóng, phạt góc, những pha tấn công và tình huống tấn công nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, CLB Bóng đá Huế vẫn ngoan cường phòng ngự, hạn chế khoảng trống và chờ cơ hội.

Và bước ngoặt xuất hiện ở phút 64 khi Đại học Văn Hiến phải chơi thiếu người do nhận thẻ đỏ. Lợi thế quân số giúp CLB Bóng đá Huế thoát khỏi áp lực từ hàng thủ và có thêm điều kiện tổ chức tấn công.

Tuy nhiên, trước một chủ nhà chơi khá ngoan cường, phải đến phút 90, các chân sút Cố đô mới ghi bàn thắng quyết định, khép lại trận đấu bằng chiến thắng 1-0.

Một chiến thắng có phần nhọc nhằn, nhưng rất quý giá khi giúp thầy trò HLV Lê Chí Nguyện giải tỏa sức ép khá lớn sau chuỗi trận không như kỳ vọng.

 Góp thêm sức mạnh cho đội bóng Cố đô. Ảnh: Xuân Vĩnh

Trước vòng 7, CLB Bóng đá Huế mới có 2 điểm, đứng thứ 13/14 đội. Chiến thắng trước Đại học Văn Hiến giúp đội bóng Cố đô nâng tổng điểm lên 5 sau 7 trận, tạm thoát khỏi vị trí áp chót.

Dẫu vậy, không nên nhìn vào chiến thắng này để cho rằng những vấn đề chuyên môn của CLB Bóng đá Huế đã được giải quyết. Các chỉ số kiểm soát bóng, tấn công, phạt góc… đều nghiêng về Đại học Văn Hiến; đồng nghĩa, đoàn quân của HLV Lê Chí Nguyện cần tiếp tục cải thiện khả năng tranh chấp ở tuyến giữa, tạo sức ép lên khung thành đối phương và tận dụng tốt hơn nữa khi có lợi thế về thế trận hoặc quân số.

Phía trước, CLB Bóng đá Huế có chuyến làm khách trên sân Becamex TP. Hồ Chí Minh ngày 21/11, tiếp đó sẽ trở về sân Tự Do tiếp Long An ngày 27/11. Đây là 2 trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực tích lũy điểm số, nhất là cuộc đối đầu với Long An - đối thủ ở nhóm cuối bảng.

Chiến thắng đầu tiên đã giúp CLB Bóng đá Huế trút bỏ phần nào áp lực, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài. Điều quan trọng lúc này là tiếp tục khắc phục những hạn chế đã bộc lộ, duy trì tinh thần thi đấu và tận dụng cơ hội tốt hơn thay vì trông chờ vào lợi thế hơn người.

HÀN ĐĂNG
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