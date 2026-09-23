Mời đón đọc Huế ngày nay số 534, phát hành ngày 25/9

Trang Nhất với các thông tin thời sự nổi bật.

Trong đó, nổi bật ở trang 2 có bài: “Tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên”. Với hơn 59.000 hồ sơ đảng viên cần xử lý, các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, chủ động chia ca, làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ số hóa. Xác định “chất lượng dữ liệu là then chốt”, công tác rà soát, chỉnh lý từ hồ sơ gốc được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra theo kế hoạch của Thành ủy.

Trên trang 3, bài viết “Bồi dưỡng nguồn trẻ cho Đảng” phản ánh công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng tại các cấp bộ đoàn trên địa bàn TP. Huế, đặc biệt ghi nhận tại địa bàn miền núi, vùng cao như xã A Lưới 2. Thông qua các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, hoạt động an sinh xã hội, cùng những mô hình thiết thực như “Câu lạc bộ Đảng viên tuổi 18”, tuổi trẻ Huế đã và đang có môi trường rèn luyện, cống hiến thực tiễn để trưởng thành, tự tin đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trang 3 với các thông tin đáng chú ý về công tác phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Mở ra bức tranh hạ tầng và công nghiệp địa phương, bài viết “Cụm Công nghiệp Thủy Phương: Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển” trên trang 4 nêu bật các giải pháp căn cơ cho khu vực này. Đối với khu công nghiệp hiện hữu, giải pháp cấp thiết là đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung và hạ tầng phòng cháy chữa cháy để xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường. Đồng thời, bài viết cũng cập nhật tiến độ hạ tầng Cụm công nghiệp Thủy Phương 2 tại phường Thanh Thủy, hứa hẹn tạo không gian phát triển công nghiệp bền vững, hiện đại.

Trở lại với vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bài viết “Đồng bộ cơ sở vật chất, tạo nền tảng khám sức khỏe toàn dân” trên trang 5 mang đến bức tranh tổng thể về nỗ lực của ngành y tế thành phố nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho hơn 1,2 triệu người dân trước năm 2027, đồng thời tích hợp dữ liệu lên VNeID. Theo đó, thành phố đang tích cực nâng cấp trang thiết bị cận lâm sàng tại trạm y tế cơ sở và đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin. Đây là nền tảng quan trọng giúp giảm tải cho cán bộ y tế và nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

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