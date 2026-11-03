Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thăm Tòa Tổng Giám mục Huế

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác thăm Tòa Tổng Giám mục Huế. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tại buổi thăm, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh bày tỏ vui mừng được gặp gỡ, trao đổi với Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân cùng các linh mục trong không khí thân tình, cởi mở; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Tổng Giáo phận Huế và đồng bào Công giáo đối với sự phát triển chung của địa phương.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức tôn giáo và đồng bào Công giáo.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục phát huy các giá trị đặc trưng về di sản, văn hóa, lịch sử và thiên nhiên; đồng thời tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ và đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng mới. Các lĩnh vực được chú trọng gồm hạ tầng cảng Chân Mây, các khu công nghiệp, hệ thống giao thông và hạ tầng hàng không, qua đó tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Trong quá trình đó, sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo, đồng bào Công giáo có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong các hoạt động giảm nghèo, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tặng quà Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân. Ảnh: Ngọc Hiếu

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh mong muốn Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân cùng các linh mục, chức sắc, chức việc tiếp tục quan tâm, động viên đồng bào Công giáo phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội, chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thành phố Huế ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân cảm ơn Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác đã đến thăm; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của TP. Huế trong thời gian qua, nhất là từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Đức Tổng Giám mục, những chuyển biến tích cực được thể hiện qua diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, nhịp sống ngày càng sôi động, cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển thành phố.

Đồng tình với các định hướng phát triển của thành phố, Đức Tổng Giám mục cho rằng, Huế có nhiều lợi thế về di sản, văn hóa, thiên nhiên, giáo dục và y tế. Việc phát triển công nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân khẳng định, đồng bào Công giáo luôn mong muốn đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và phát triển xã hội. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn bó, chân tình, cùng chung tay vì sự phát triển của thành phố và cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân.