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Đón đọc Huế ngày nay số 529, phát hành ngày 19/9

HNN.VN - Những thông tin thời sự được đăng tải trong số báo này gồm: Chủ tịch UBND TP. Huế kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của cán bộ đảng viên; Phong Thái phát động phong trào “hiến đất mở đường” và thực hiện nếp sống văn minh; Tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập số…

Đón đọc Huế ngày nay số 527, phát hành ngày 17/9Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 90, phát hành ngày 17/9Mời đón đọc Huế ngày nay số 525, phát hành ngày 15/9

 Trang Nhất của số báo này

Thông tin về hoạt động Chủ tịch UBND TP. Huế kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm, gồm: Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế; khu vực thực hiện Dự án Cầu qua cồn Hến và Khu đô thị Đại học Huế, tác giả cho biết: Tại Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, đoàn kiểm tra thực tế tại đàn Xã Tắc, khu vực Eo Bầu, hồ Học Hải, hồ Tịnh Tâm và một số vị trí liên quan.

Kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, xác định rõ trách nhiệm, phương án và tiến độ xử lý. Đồng thời, tập trung hoàn thiện các thủ tục, chính sách liên quan, bố trí tái định cư và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Quá trình triển khai phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời quan tâm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đáp ứng yêu cầu về tiến độ bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích. Riêng tại khu vực đàn Xã Tắc và hồ Tịnh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, trong quá trình giải phóng mặt bằng cần nghiên cứu phương án giữ lại những cây xanh lâu năm, góp phần bảo tồn cảnh quan khu vực.

 Những thông tin được bố trí trên trang Sáu

Tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập số, ứng dụng số và sáng tạo số trong toàn xã hội là nội dung đáng chú ý trên trang 6 - Thông tin được ghi nhận từ hoạt động hội nghị tổng kết 1 năm triển khai Phong trào "Bình dân học vụ số", phát động Phong trào "Hành trình số Cố đô" và Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Huế" năm 2026, do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Sau 1 năm triển khai Phong trào "Bình dân học vụ số", nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân đã được triển khai. Nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần học vụ số, đưa công nghệ số gắn với đời sống, văn hóa, du lịch và hình ảnh Cố đô Huế, thành phố phát động Phong trào "Hành trình số Cố đô". Phong trào khuyến khích người dân, du khách, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng cùng tham gia tạo dựng, lan tỏa những trải nghiệm số về Huế.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số báo này còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý như: Đào tạo nhân lực số từ nhu cầu doanh nghiệp; Vận hành trường nội trú đi vào nền nếp; Cai thuốc lá không chỉ dựa vào quyết tâm; Tiếp sức khởi nghiệp; Để thanh thiếu niên không lầm lỡ…

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Huế ngày nay
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