Đón đọc Huế ngày nay số 528, phát hành ngày 18/9

Trang Nhất Huế ngày nay số 528

Nổi bật trên trang 3 có bài: “Đồng hành vì đô thị xanh, bền vững”. Bài viết thông tin: Trong hành trình xây dựng TP. Huế trở thành đô thị di sản, xanh và bền vững, hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã mang lại những kết quả thiết thực, nổi bật là Dự án Cải thiện môi trường nước. Mối quan hệ hợp tác giữa TP. Huế với Nhật Bản nói chung, JICA nói riêng đã được xây dựng trong thời gian dài, trên nhiều lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu. Sự hợp tác này không chỉ thể hiện qua các chương trình viện trợ, dự án (DA) đầu tư mà còn góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những thông tin về văn hóa - y tế được đăng tải trên số báo

Trên trang 5, qua bài viết “Quản lý bệnh không lây nhiễm từ tuyến cơ sở”, tác giả nhận định bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, trong khi phần lớn người bệnh cần được theo dõi, điều trị lâu dài. Theo Tổ chức Y tế thế giới, nhóm bệnh này gây ra khoảng 80% số ca tử vong tại Việt Nam. Tại Huế, việc đưa sàng lọc, quản lý và điều trị về tuyến y tế cơ sở đang giúp người bệnh được chăm sóc gần nơi cư trú. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, năng lực của tuyến cơ sở, nhất là về trang thiết bị và xét nghiệm, vẫn cần củng cố.

Tại các trung tâm y tế (TTYT), số người mắc bệnh không lây nhiễm (KLN) đến khám, điều trị ngày càng đông. Các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… cũng ngày càng phổ biến trong nhóm bệnh được theo dõi, điều trị tại tuyến cơ sở. Không chỉ điều trị, các cơ sở y tế còn chú trọng phòng bệnh thông qua truyền thông, giáo dục sức khỏe. Người dân được tư vấn về dinh dưỡng, vận động thể lực, hạn chế thuốc lá, rượu bia và xây dựng lối sống lành mạnh. Cán bộ y tế cơ sở cũng được tập huấn, nâng cao năng lực trong chẩn đoán, tư vấn và quản lý, điều trị bệnh mạn tính.

Bên cạnh đó, Huế ngày nay số báo này còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý như: Sắp hoàn thiện tu bổ đàn Nam Giao; Hậu phương vững chắc, sức mạnh của yêu thương; Giữ bản sắc Huế trước làn sóng số; An toàn thực phẩm từ bếp ăn tập thể…

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