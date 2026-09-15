Khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại bắc đèo Hải Vân

Đại tá Hà Văn Ái (thứ hai bên phải), Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố cùng đoàn công tác khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại bắc đèo Hải Vân.

Theo thông tin ban đầu do ông Lê Chức, sinh năm 1938, nguyên là lái xe chế độ cũ, hiện đang sinh sống tại Mỹ cung cấp ngày 25/7/2026: năm 1970 ông chở 25 xác bộ đội cách mạng chôn cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần Quốc lộ 1.

Ngày 20/8/2026, Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ, Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam cung cấp theo phương pháp tìm vết không ảnh trên vệ tinh từ nguồn thông tin do ông Lê Chức mô tả xác định 4 vị trí ở phía bắc đỉnh đèo Hải Vân. Trong đó, vị trí 1 khu vực km 902 + 60; vị trí 2 khu vực km 902 + 550; vị trí 3 khu vực km 902 + 720; vị trí 4 khu vực km 902 + H10, dọc theo đường Quốc lộ 1.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo Đội 192 phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị và nhân chứng địa phương tiến hành khảo sát thực địa; kết quả có 2 vị trí là vị trí 1 khu vực km 902 + 60 và vị trí 4 khu vực km 902 + H10 ở ngoài thực địa trùng khớp với nguồn thông tin và có cơ sở xác định cao hơn.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác Bộ CHQS thành phố đã đến trực tiếp kiểm tra, đối chiếu tại thực địa các vị trí; trong đó vị trí 1 có địa hình bằng phẳng, diện tích khoảng 150 m2 phù hợp với vị trí chôn hài cốt liệt sĩ như thông tin đã được cung cấp; vị trí 4 địa hình hơi dốc thoải xuống khe, diện tích khoảng 120 m2 trùng khớp với vị trí do tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ cung cấp.

Trên cơ ở khảo sát, xác minh thông tin, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố yêu cầu cơ quan và Đội 192 tiếp tục phối hợp nắm thêm thông tin, khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố và Ban Chỉ đạo các cấp để tiến hành các bước tiếp theo, sớm kết luận để tổ chức triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.