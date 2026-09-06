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ClockThứ Tư, 23/09/2026 11:26

Thành phố Huế giải ngân gần 16,7 tỷ đồng từ gói tín dụng 145.000 tỷ đồng

HNN.VN - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 (NHNN KV 9), đến cuối tháng 8/2026, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Huế đã giải ngân hơn 16,7 tỷ đồng từ gói tín dụng 145.000 tỷ đồng nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ, tăng 8,1 tỷ đồng so với tháng 7/2026.

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 Khu nhà ở xã hội thuộc dự án khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 2

Tại khối nhà XH1 - Khu nhà ở xã hội Chung cư cao tầng OXH1 thuộc dự án khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 2, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Huế đã giải ngân 15,9 tỷ đồng cho 36 người mua nhà, trong đó giải ngân 12,7 tỷ đồng cho đối tượng người mua nhà ở xã hội dưới 35 tuổi.

Tại các khối nhà XH2 và XH4 thuộc cùng khu nhà ở xã hội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Xuân đã giải ngân 0,76 tỷ đồng cho 6 người mua nhà; cả 6 người đều dưới 35 tuổi.

NHNN KV 9 cho biết, ngân hàng đã ban hành nhiều công văn yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện các chỉ đạo về cho vay phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng chung cư cũ; chủ động tiếp cận, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

NHNN KV 9 thông tin, đã truyền thông đầy đủ, kịp thời nội dung chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng, cải tạo chung cư cũ của các ngân hàng đến người dân, doanh nghiệp (gói tín dụng 145.000 tỷ đồng). Đồng thời, NHNN KV9 cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời có giải đáp, xử lý các ý kiến, phản ánh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến triển khai chương trình.

Hoàng Loan
 Từ khóa:
nhà ở xã hộichung cưvốn vay145.000 tỷ đồng
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