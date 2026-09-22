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ClockThứ Tư, 23/09/2026 12:54

Hoàn thành tháo dỡ 31/31 lô cốt, công trình quân sự tại Kinh thành Huế

HNN.VN - Ngày 23/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố thông tin đã hoàn thành công tác tháo dỡ các lô cốt và công trình quân sự cũ nằm trong khu vực di tích Kinh thành Huế. Dự án được triển khai từ ngày 30/7 và theo kế hoạch đến ngày 30/9 mới kết thúc, nhưng nhờ nỗ lực của các đơn vị, công việc đã hoàn thành trước thời hạn 5 ngày.

Tháo dỡ 26 lô cốt và nhiều công trình chiến đấu tại di tích Kinh thành HuếTăng cường giám sát để bảo vệ môi trường

 Với sự nỗ lực của lực lượng công binh, toàn bộ các công trình quân sự, lô cốt đã được tháo dỡ sớm trước thời hạn 5 ngày.

Dự án tháo dỡ hệ thống công trình quân sự cũ nằm trong kế hoạch Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. Lực lượng thi công trực tiếp là các cán bộ, chiến sĩ công binh thuộc Bộ CHQS thành phố, đảm nhận công việc xử lý các lô cốt, hầm ngầm, vọng gác bê tông cốt thép kiên cố tồn tại từ thời chiến tranh. Các công trình này qua thời gian dài đã xuống cấp nghiêm trọng, làm mất mỹ quan và ảnh hưởng trực tiếp đến kiến trúc nguyên bản của di sản.

Quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do thời tiết bất lợi và các yếu tố giao thông tại khu vực nội thành. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, Bộ CHQS thành phố đã chủ động tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện chuyên dụng, đồng thời áp dụng phương pháp tháo dỡ cẩn trọng nhằm bảo vệ tuyệt đối kết cấu gạch, đá cổ của di tích.

Việc tháo dỡ triệt để các lô cốt quân sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp trả lại hiện trạng cảnh quan nguyên sơ, cổ kính cho Quần thể Di tích Cố đô Huế. 

Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng thi công, thành công của dự án còn nhờ sự phối hợp đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Phú Xuân, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công an thành phố. Đặc biệt, sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của người dân sinh sống xung quanh khu vực di tích đã góp phần quan trọng giúp quá trình tháo dỡ diễn ra nhanh chóng, an toàn.

Đến nay, toàn bộ công việc đã cơ bản hoàn thành. Việc tháo dỡ triệt để các lô cốt quân sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp trả lại hiện trạng cảnh quan nguyên sơ, cổ kính cho Quần thể Di tích Cố đô Huế. Qua đó, không chỉ tạo không gian tham quan thông thoáng, liền mạch cho du khách mà còn mở ra điều kiện thuận lợi cho các bước tu bổ tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
Bộ CHQStháo dỡlô cốtcông trìnhquân sựkinh thành Huếdi tíchcảnh quan
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