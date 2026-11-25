Ngày 24/11 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề “Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế: Giải quyết xung đột trong thời đại công nghệ thay đổi nhanh chóng” dưới sự chủ trì của Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 11/2026.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) Mirjana Spoljaric, Giám đốc nghiên cứu Viện Hòa bình Quốc tế (IPI) Jenna Russo, Phó Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Frederick Humphries cùng đại diện 85 quốc gia thành viên Liên hợp quốc và 6 tổ chức, cơ chế quốc tế đã tham dự và phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và đại diện các nước ghi nhận những cơ hội và thách thức đối với hòa bình và an ninh quốc tế trước sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới nổi, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), các hệ thống tự hành và không người lái; đánh giá cao tiềm năng ứng dụng công nghệ trong cảnh báo sớm, ngăn ngừa xung đột, hỗ trợ trung gian hòa giải, nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình và bảo vệ dân thường.

Đồng thời, các đại diện bày tỏ quan ngại trước nguy cơ lạm dụng công nghệ làm gia tăng mức độ và quy mô xung đột, phát tán thông tin sai lệch và đe dọa an toàn của dân thường; nhấn mạnh vai trò trung tâm của các giải pháp chính trị, ngoại giao trong giải quyết xung đột, sự cần thiết phải bảo đảm việc phát triển và sử dụng công nghệ có trách nhiệm, dưới sự giám sát của con người, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là luật nhân đạo quốc tế; đề cao tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực thích ứng của Liên hợp quốc trước những tiến bộ công nghệ.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ghi nhận tiềm năng của các công nghệ mới nổi trong nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình; đồng thời cảnh báo nguy cơ lạm dụng công nghệ làm trầm trọng thêm xung đột, đe dọa an toàn của thường dân và làm suy giảm tính toàn vẹn của thông tin.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu nhấn mạnh trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong việc phát huy các tiến bộ công nghệ phục vụ hòa bình và phát triển bền vững.

Nhấn mạnh công nghệ phải phục vụ công tác phòng ngừa và giải quyết hòa bình các xung đột, Công sứ Nguyễn Hải Lưu đề nghị Liên hợp quốc tăng cường ứng dụng công nghệ trong cảnh báo sớm, đánh giá tình hình, hỗ trợ ra quyết định, trung gian hòa giải và nâng cao hiệu quả, an toàn của các hoạt động gìn giữ hòa bình. Công nghệ chỉ có vai trò hỗ trợ, không thể thay thế đối thoại chính trị và các nỗ lực ngoại giao trong giải quyết xung đột.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu đồng thời nhấn mạnh, việc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và luật nhân đạo quốc tế, và bảo vệ thường dân phải là nền tảng trong phát triển và sử dụng công nghệ; đề cao sự giám sát thực chất của con người, đánh giá rủi ro, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đặc biệt đối với các hệ thống AI và hệ thống tự hành liên quan đến quyết định sử dụng vũ lực và tính mạng con người; kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn việc lạm dụng AI để phát tán thông tin sai lệch.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và các đối tác liên quan nhằm thúc đẩy sử dụng có trách nhiệm các công nghệ mới nổi, tăng cường hợp tác quốc tế, đóng góp vào công tác phòng ngừa xung đột và xây dựng hòa bình bền vững.

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