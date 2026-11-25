Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng

Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 sẽ diễn ra ngày 28/11 với chủ đề "Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng".

Các nội dung thảo luận chính tại Hội nghị gồm tăng cường kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực, tập trung vào kết nối cơ sở hạ tầng và logistics, thương mại và chuỗi cung ứng, con người và môi trường; huy động hiệu quả các nguồn lực nhằm tạo đột phá trong hợp tác.

Được thành lập năm 2004, cơ chế hợp tác CLMV gồm 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Hợp tác CLMV tập trung vào 8 lĩnh vực: Thương mại - đầu tư; nông nghiệp; công nghiệp; năng lượng; công nghệ thông tin và truyền thông; giao thông; du lịch; phát triển nguồn nhân lực.

Cơ chế hợp tác CLMV đã góp phần tạo thuận lợi cho thương mại - đầu tư nội khối, thúc đẩy phát triển du lịch, kết nối giao thông, giao lưu nhân dân, tăng cường tiếng nói chung trong hợp tác với các đối tác, củng cố lòng tin và đối thoại giữa các nước Mekong trong giải quyết những thách thức chung.

Theo Ban Thư ký ASEAN, trong giai đoạn 2000-2024, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người của các nước CLMV đạt trung bình 10%/năm, cao hơn mức 6,3%/năm của ASEAN-6.

Năm 2025, kim ngạch thương mại của bốn nước CLMV với thế giới đạt khoảng 1.040,7 tỷ USD, chiếm 23,8% tổng kim ngạch thương mại của ASEAN với thế giới, tăng nhẹ so với mức 23% của năm 2024. Các nước CLMV tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 30,5 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2024.

Các chương trình nâng cao năng lực đã hỗ trợ các nước CLMV thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà bốn nước là thành viên.

Hợp tác CLMV nhận được sự hỗ trợ tích cực của các đối tác phát triển. Trong giai đoạn 2021-2025, trong khuôn khổ Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI), 120 dự án hỗ trợ CLMV đã được triển khai với tổng mức đầu tư 26,41 triệu USD, dưới sự hỗ trợ của Singapore và các đối tác phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Đức, EU, Thụy Sĩ…

Các dự án tập trung vào những lĩnh vực như nông nghiệp bền vững và công nghệ cao, thuận lợi hóa thương mại, thương mại số và thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), đào tạo nghề, y tế, sở hữu trí tuệ… Trong năm 2026, 25 dự án đang tiếp tục được triển khai.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã đưa hợp tác tiểu vùng, trong đó có hợp tác tiểu vùng Mekong, trở thành một trong những trụ cột ưu tiên của Tầm nhìn ASEAN 2045 được thông qua năm 2025. Đây là bước chuyển chiến lược, thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của ASEAN đối với việc hỗ trợ hợp tác CLMV thông qua Ban Thư ký ASEAN.

Những tiến bộ về phát triển kinh tế và hội nhập của CLMV, cùng các chương trình hỗ trợ thiết thực của IAI, phản ánh nỗ lực chung của ASEAN trong xây dựng một Cộng đồng gắn kết, bao trùm, không để bất kỳ thành viên nào bị bỏ lại phía sau.

Việt Nam coi trọng hợp tác CLMV

Việt Nam coi trọng cơ chế hợp tác CLMV, tích cực đóng góp vào việc tăng cường phối hợp và thúc đẩy hợp tác giữa các nước Mekong. Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 4 (2008) và lần thứ 8 (2016) tại Hà Nội, với nhiều nội dung hợp tác quan trọng được thông qua.

Chương trình học bổng và nâng cao năng lực CLMV do Việt Nam triển khai từ năm 2009 đến nay được các nước đánh giá cao. Thông qua chương trình, mỗi năm Việt Nam dành 20 suất học bổng cho mỗi nước Campuchia, Lào và Myanmar, hỗ trợ cán bộ, sinh viên và học sinh các nước này sang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam.

Tại Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 11 (Trung Quốc, 2024), Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ các chương trình học bổng trong khuôn khổ hợp tác CLMV.

Việt Nam cũng tổ chức và tạo điều kiện để doanh nghiệp các nước tham gia các hội chợ quốc tế về thương mại, công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam và các hội chợ thương mại Việt Nam tại Lào, Campuchia, Myanmar…

Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, chủ động tham gia điều phối, đóng góp sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác, qua đó góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực hội nhập và tạo động lực phát triển chung cho khu vực.

Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững

Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 sẽ diễn ra ngày 28/11/2026 với chủ đề "Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững".

Hội nghị tập trung rà soát tình hình hợp tác ACMECS, trao đổi về định hướng hợp tác trong tương lai và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới.

ACMECS được thành lập năm 2003. Việt Nam chính thức tham gia cơ chế này tại Hội nghị Bộ trưởng ACMECS lần thứ nhất (2004).

ACMECS là khuôn khổ hợp tác nội khối duy nhất quy tụ cả 5 nước Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hợp tác ACMECS tập trung vào 8 lĩnh vực: Thương mại - đầu tư; nông nghiệp; công nghiệp - năng lượng; giao thông; du lịch; phát triển nguồn nhân lực; y tế; môi trường.

Tăng cường kết nối, huy động nguồn lực phát triển

Hợp tác ACMECS từng bước được thể chế hóa nhằm điều phối hợp tác hiệu quả hơn và nâng cao nhận thức về hợp tác ACMECS thông qua việc thành lập Ban Thư ký ACMECS lâm thời, đặt tại Bộ Ngoại giao Thái Lan và hợp tác với Viện Mekong, đồng thời xây dựng logo ACMECS.

Các nước thành viên đang tiến hành thủ tục thành lập Quỹ Phát triển ACMECS nhằm bảo đảm tính tự chủ về nguồn lực nội khối, đồng thời huy động nguồn lực từ các đối tác phát triển để triển khai các dự án ưu tiên. Tất cả các nước thành viên đã cam kết đóng góp cho Quỹ.

Các thành viên ACMECS bước đầu phối hợp tiếng nói chung trong hợp tác với các đối tác phát triển, nỗ lực thu hút nguồn lực từ nhiều đối tác quan trọng như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ đã tài trợ cho một số dự án. Các nước Mekong duy trì trao đổi, phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác phát triển.

Tuyên bố Bagan và Chương trình hành động ACMECS năm 2003 xác định 5 lĩnh vực hợp tác ban đầu gồm: Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư; công nghiệp - nông nghiệp; giao thông; du lịch; phát triển nguồn nhân lực.

Tại Hội nghị Bộ trưởng ACMECS lần thứ 3 (Lào, tháng 7/2006), các nước nhất trí tách lĩnh vực công nghiệp - nông nghiệp thành hai lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp - năng lượng. Tiếp đó, tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 4 (Campuchia, tháng 11/2010), các nước thống nhất bổ sung lĩnh vực hợp tác về môi trường.

Tuyên bố Bangkok và Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn 2019-2023, được thông qua năm 2018, xác định ba trụ cột hợp tác chính: Thứ nhất, tăng cường kết nối hạ tầng cứng thông qua phát triển vận tải đa phương thức, hạ tầng kết nối điện tử và năng lượng.

Thứ hai, thúc đẩy kết nối hạ tầng mềm thông qua tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư và tài chính. Thứ ba, phát triển kinh tế thông minh và đầu tư bền vững thông qua phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác về môi trường và quản lý nguồn nước.

Tuyên bố Phnom Penh năm 2020 tiếp tục cụ thể hóa hợp tác ACMECS với các nội dung về điều khoản tham chiếu của Quỹ Phát triển ACMECS, cơ chế làm việc của các Ủy ban điều phối ACMECS và danh sách 30 dự án ưu tiên.

Việt Nam tích cực đóng góp vào định hướng hợp tác ACMECS

Việt Nam tích cực thúc đẩy phối hợp xây dựng quan điểm và tiếng nói chung của các nước Mekong trong hợp tác với các đối tác, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác phát triển nhằm đa dạng hóa nguồn lực.

Việt Nam chủ động tham gia và có vai trò quan trọng trong định hướng hợp tác ACMECS thông qua việc thúc đẩy các lĩnh vực phù hợp với lợi ích và nhu cầu chung của các nước tiểu vùng.

Nổi bật là việc thúc đẩy đưa vấn đề nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên hợp tác của ACMECS, thành lập Nhóm công tác về môi trường nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong bảo vệ nguồn nước sông Mekong.

Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 3 (Hà Nội, tháng 11/2008) và lần thứ 7 (Hà Nội, tháng 10/2016), với nhiều kết quả thực chất.