Đổi mới sinh hoạt chuyên đề, gắn với thực tiễn địa phương

Người dân phường Kim Trà cùng làm vệ sinh, làm đẹp cho mỹ quan đô thị

Có chất lượng, sát thực tiễn

Ngay sau khi sáp nhập 3 đơn vị Hương Xuân, Hương Chữ, Hương Toàn thành phường Kim Trà, áp lực đặt lên vai Đảng ủy phường mới rất lớn. Bộ máy mới hình thành, địa bàn rộng, dân cư đông, cơ cấu đảng viên đa dạng, trình độ không đồng đều. Nếu sinh hoạt chi bộ không thực chất, không tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động, sẽ rất khó giữ ổn định và tạo đà phát triển. Từ nhận thức đó, Đảng ủy phường Kim Trà xác định phải bắt đầu từ “gốc rễ”, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề.

Theo đó, phường Kim Trà triển khai ngay việc đổi mới sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Các chi bộ được định hướng lựa chọn những chuyên đề sát thực tiễn từng khu dân cư, từng lĩnh vực công tác, như: lãnh, chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, chuyển đổi số ở cơ sở, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên...

Điểm đáng chú ý ở Kim Trà là các chi bộ không chọn chuyên đề mang tính hình thức, chung chung, mà tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm. Chẳng hạn, Chi bộ tổ dân phố Liễu Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề về lãnh, chỉ đạo công tác giữ gìn trật tự đô thị, mời cán bộ công an phường cùng tham gia trao đổi. Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến phản biện thẳng thắn, chỉ rõ những bất cập cụ thể trên từng tuyến đường, từng khu vực.

Ông Hồ Cảm, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Kim Trà chia sẻ, điểm nổi bật thời gian qua là sinh hoạt chuyên đề không dừng ở thảo luận. Ngay sau buổi sinh hoạt, chi bộ phân công rõ trách nhiệm cho từng đảng viên; lực lượng chức năng phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân. Chỉ trong thời gian ngắn, trật tự đô thị được lập lại, tạo hiệu ứng lan tỏa trong Nhân dân.

Tại phường Hóa Châu, sinh hoạt chuyên đề được gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng chính quyền phục vụ, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Các chi bộ lựa chọn những nội dung rất cụ thể như trách nhiệm, thái độ phục vụ của đảng viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, hay việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Sinh hoạt không chỉ trao đổi lý thuyết, mà còn hướng dẫn thực hành ngay tại chi bộ.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu đánh giá, từ sau sinh hoạt chuyên đề, việc giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường hiệu quả rõ rệt. Đảng viên tự soi mình vào nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả trước chi bộ. Việc làm được và chưa làm được đều được phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân và bàn giải pháp khắc phục. Nhờ đó, sinh hoạt chi bộ đi vào thực chất, tạo “áp lực tích cực” để đảng viên hoàn thành công việc một cách cao nhất.

Thực tiễn ở nhiều địa phương thời gian qua, sinh hoạt chuyên đề đang trở thành “kênh” quan trọng để chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, khắc phục biểu hiện nể nang, ngại va chạm. Sinh hoạt được tổ chức nghiêm túc, vai trò của bí thư chi bộ được thể hiện rõ nét hơn, không chỉ điều hành, mà còn gợi mở vấn đề, kết luận rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng đảng viên.

Tránh hình thức

Bên cạnh kết quả tích cực, nhiều địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế đang còn tồn tại. Đó là sinh hoạt chuyên đề ở một số nơi vẫn còn biểu hiện hình thức, nội dung chưa đủ sâu, kỹ năng điều hành của bí thư chi bộ còn hạn chế. Sau các buổi sinh hoạt, nội dung chưa được triển khai bằng hành động cụ thể…

Ông Hoàng Phước Nhật, Bí thư Đảng ủy phường Kim Long cho rằng, để sinh hoạt đạt hiệu quả, trước hết phải yêu cầu các chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hằng năm, đăng ký rõ nội dung, thời gian, người phụ trách; tuyệt đối tránh sao chép, làm theo mẫu. Đặc biệt là siết chặt trách nhiệm của cấp ủy trong khâu chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề, gắn với thực tiễn ở địa phương.

Theo ông Hồ Cảm, việc tăng cường dự sinh hoạt chi bộ của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy phường cũng được xem là giải pháp quan trọng. Qua dự sinh hoạt, cấp ủy cấp trên kịp thời góp ý, uốn nắn cách điều hành, đồng thời nắm bắt sát tình hình tư tưởng đảng viên ở cơ sở.

Một giải pháp khác được các địa phương xác định tăng cường hơn, đó là bồi dưỡng kỹ năng cho bí thư, cấp ủy viên chi bộ, nhất là kỹ năng điều hành sinh hoạt chuyên đề, kỹ năng gợi mở thảo luận và xử lý tình huống phát sinh. Chỉ khi người chủ trì vững vàng, sinh hoạt chi bộ sẽ đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao hơn.

Thực tiễn từ cơ sở cho thấy, nếu được tổ chức đúng hướng, sinh hoạt chuyên đề không chỉ là nhiệm vụ bắt buộc theo Điều lệ Đảng, mà thực sự trở thành “liều thuốc bổ” nuôi dưỡng sức sống, sức chiến đấu của tổ chức đảng, bắt đầu từ những việc rất cụ thể, rất đời thường ở từng chi bộ.

Trong bối cảnh TP. Huế đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, sinh hoạt chuyên đề càng có ý nghĩa thiết thực. Khi mỗi chi bộ mạnh lên từ sinh hoạt chuyên đề, tổ chức đảng sẽ có thêm “sức đề kháng” trước khó khăn, thách thức. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng cũng từ đó được củng cố.