Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, giảm thuế "đối ứng" xuống mức 18%

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo đó, mức thuế “đối ứng” đối với Ấn Độ sẽ được giảm xuống 18% và “có hiệu lực ngay lập tức”, đổi lại, New Delhi cũng sẽ hạ thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với Mỹ xuống mức 0%.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Trump cho biết New Delhi cũng đồng ý mua các sản phẩm của Mỹ “ở mức cao hơn nhiều”. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ấn Độ còn cam kết “ngừng mua dầu của Nga và mua nhiều hơn từ Mỹ và có thể từ Venezuela”.

Hồi tháng 8/2025, Tổng thống Trump đã áp thuế bổ sung 25% đối với Ấn Độ kể từ ngày 27/8, ngoài mức thuế “đối ứng” 25% đối với hàng hóa của quốc gia Nam Á xuất khẩu sang Mỹ - vốn có hiệu lực trước đó trong tháng.

Từ New Delhi, Thủ tướng Modi đã lên tiếng bày tỏ hoan nghênh và gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ. Nhà lãnh đạo Ấn Độ hy vọng quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với “các sản phẩm ‘Made in India’ sẽ mở ra những cơ hội to lớn cho hợp tác cùng có lợi giữa hai nước”.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor khẳng định mức thuế quan 18% sẽ là mức thuế cuối cùng mà Washington áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, thấp hơn đáng kể so với các mức thuế quan trừng phạt được áp dụng trong thời gian qua. Động thái này được xem là bước đi quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn. Đổi lại, Ấn Độ cam kết từng bước dỡ bỏ thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ, đồng thời mở rộng nhập khẩu các sản phẩm chủ lực của “Xứ cờ hoa”, bao gồm năng lượng, công nghệ, nông nghiệp và các mặt hàng chiến lược khác với giá trị ước tính khoảng 500 tỷ USD.

Đánh giá về thỏa thuận, Đại sứ Sergio Gor cho rằng đây là bước khởi đầu của “kỷ nguyên mới” trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ, nhấn mạnh vai trò của đối thoại cấp cao và mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo trong nỗ lực tạo ra đột phá.

Tổng thống Trump cũng khẳng định ông và Thủ tướng Modi là “những người luôn hoàn thành công việc”, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng hợp tác song phương trong thời gian tới.

Giới phân tích nhận định nếu được triển khai đầy đủ, thỏa thuận nói trên không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ và doanh nghiệp Mỹ, mà còn có thể tái định hình dòng chảy năng lượng toàn cầu, tác động tới thị trường dầu mỏ và cục diện địa chính trị liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.

