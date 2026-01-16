  • Huế ngày nay Online
Đại hội XIV mang ý nghĩa thực tiễn vượt thời đại

Những cơ hội, trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử và thời đại đặt ra đối với Việt Nam là chưa từng có, qua đó khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa thực tiễn vượt thời đại.

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc. 

Đây là nhận định của Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc. Trao đổi với TTXVN, Giáo sư Thành Hán Bình cho rằng, bối cảnh quốc tế hiện nay đã bước sang giai đoạn mới, đặt ra yêu cầu đối với Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ vai trò trên trường quốc tế và trong khu vực, qua đó xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn 5 năm tới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Belarus tổ chức buổi thông tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đến ban lãnh đạo, các đảng viên và đại diện tổ chức thanh niên của Đảng Cộng sản Belarus. Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung thông tin về Đại hội XIV; giới thiệu về những thành tựu nổi bật, cũng như mục tiêu của Việt Nam thời gian tới.

Đại diện Đảng Cộng sản Belarus bày tỏ khâm phục sự phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời nhấn mạnh, những người Cộng sản Belarus luôn tự hào dõi theo những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo đất nước, mong muốn được học hỏi kinh nghiệm và trao đổi lý luận, phối hợp hoạt động giữa hai Đảng.

Theo nhandan.vn
