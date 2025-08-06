Huế giảm mạnh tội phạm, kiến nghị hoàn thiện pháp luật tư pháp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường kết luận buổi khảo sát

Tham dự buổi làm việc về phía TP. Huế có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài.

Giảm mạnh số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ phá án vượt chỉ tiêu

Thông tin tại buổi làm việc, đại diện Thanh tra thành phố cho biết, trong 10 tháng qua, Huế ghi nhận 689 vụ vi phạm pháp luật và tội phạm, giảm 15% so với cùng kỳ. Tỷ lệ khám phá án đạt 91%, vượt 16 điểm phần trăm so với chỉ tiêu. Các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, ma túy, tín dụng đen, đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân.

Công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực nhạy cảm như, đất đai, khoáng sản, tài chính, đầu tư... được siết chặt. Một điểm nhấn đáng chú ý là việc chuyển giao chức năng quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sang Công an thành phố, đây được xem là bước đi chủ động, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tăng cường hiệu quả quản lý trong bối cảnh tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

UBND thành phố cũng đặc biệt coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, coi đây là bộ phận trọng yếu trong xây dựng Đảng, chính quyền liêm chính. Thành phố đã nghiêm túc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, gắn với các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Việc phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, điều tra, viện kiểm sát, tòa án… ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm. Theo đó, thành phố đã khởi tố 7 vụ/12 bị can về tội tham nhũng; truy tố 9 vụ/18 bị can; xét xử 14 vụ/31 bị cáo; thu hồi được 3,06 tỷ đồng tài sản tham nhũng.

Đại diện Thanh tra thành phố chỉ rõ, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, ma túy tổng hợp và quản lý người nghiện vẫn còn nhiều thách thức. Hệ thống pháp luật còn bất cập, thiếu tính đồng bộ; cơ sở cai nghiện quá tải, trang thiết bị và nhân lực còn hạn chế, gây khó khăn trong triển khai.

Việc phát hiện các hành vi tham nhũng hiện vẫn chủ yếu thông qua phản ánh từ bên ngoài hoặc qua thanh tra hành chính định kỳ. Nguyên nhân được cho là do hệ thống pháp luật chưa thực sự đồng bộ, còn chồng chéo; một bộ phận cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng vẫn chưa được đào tạo bài bản, nhận thức chưa đầy đủ.

Từ thực tiễn triển khai, Huế kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sớm rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, đấu thầu, tài chính công… Đồng thời, cần sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng và các nghị định liên quan để kiểm soát tốt hơn việc chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản, xử lý xung đột lợi ích; ban hành hướng dẫn cụ thể trong thi hành Luật Tố tụng hình sự, Luật Tư pháp người chưa thành niên…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài tiếp thu ý kiến đoàn khảo sát

Thành phố cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ cập nhật danh mục chất ma túy mới, xây dựng phác đồ điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp, đầu tư nâng cấp cơ sở cai nghiện. Cần có cơ chế rõ ràng ràng buộc trách nhiệm phối hợp của các nhà mạng, ngân hàng, công ty công nghệ trong cung cấp thông tin phục vụ điều tra tội phạm công nghệ cao…

Điều chỉnh luật phù hợp mô hình mới

Nhiều thành viên trong đoàn khảo sát đã nêu ý kiến, đề xuất làm rõ thêm một số vấn đề. Trong đó, có việc cập nhật thông tin về quá trình triển khai các quy định pháp luật liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là tác động đến hoạt động của các cơ quan tư pháp từ cấp thành phố đến cơ sở.

Một số nội dung đáng chú ý khác được đề cập gồm: Khả năng xã hội hóa công tác thi hành án dân sự; những khó khăn trong phối hợp giữa các ngành chức năng khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Đặc biệt, các thành viên đoàn cũng quan tâm đến việc tổ chức giải quyết thủ tục tư pháp cho người dân ở cấp xã trong mô hình chính quyền mới...

Thành viên đoàn khảo sát nêu ý kiến tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến của đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài cho biết: Thành phố luôn quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực thi pháp luật, đặc biệt là công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác phòng chống tham nhũng, cũng như hoạt động điều tra, truy tố, xét xử trên địa bàn.

Ông Tài thông tin: UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan, nhất là các cơ quan tư pháp, tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo luật có liên quan. Đồng thời, đề nghị các cơ quan cấp trên bổ sung hướng dẫn cụ thể để việc triển khai thực hiện luật đạt hiệu quả cao hơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài cũng nêu thực trạng hiện nay có nhiều quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu thống nhất. Thành phố kiến nghị đoàn khảo sát tham mưu Quốc hội phân loại, rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống dự thảo luật, từ đó có phương án điều chỉnh phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng pháp luật.

Kết luận buổi khảo sát, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà công tác tư pháp của TP. Huế đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, nhiều chỉ tiêu được Quốc hội giao đã hoàn thành tốt, thể hiện nỗ lực lớn của hệ thống cơ quan tư pháp địa phương.

Đánh giá về báo cáo của thành phố, ông Cường cho rằng nội dung được chuẩn bị công phu, chất lượng, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho đoàn khảo sát. Đặc biệt, công tác điều tra, truy tố, xét xử và phòng, chống tham nhũng được triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực.

Để phục vụ tốt hơn cho công tác giám sát chuyên đề và kiến nghị chính sách với Quốc hội, ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị TP. Huế tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát lại toàn bộ số liệu thống kê để bảo đảm tính chính xác, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, ông cũng lưu ý thành phố cần đề xuất cụ thể những kiến nghị, góp ý đối với các dự thảo luật có liên quan đến lĩnh vực tư pháp sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới.